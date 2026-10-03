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Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - фото 2
Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Paganini: 24 Caprices
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - фото 2
  • Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ITZHAK PERLMAN
filter_none Товар входит в коллекцию ITZHAK PERLMAN

Коллекция ITZHAK PERLMAN


Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295184957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Paganini: 24 Caprices
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
NICOLO PAGANINI 1782-1840 24 Caprices, Op.1 No.1 in E major: Andante, No.2 in B minor: Moderato, No.3 in E minor: Sostenuto - Presto - Sostenuto, No.4 in C minor: Maestoso, No.5 in A minor: Agitato, No.6 in G minor: Lento, No.7 in A minor: Posato, No.8 in E flat major: Maestoso, No.9 in E major: Allegretto, No.10 in G minor: Vivace, No.11 in C major: Andante - Presto - Andante, No.12 in A flat major: Allegro, No.13 in B flat major: Allegro, No.14 in E flat major: Moderato, No.15 in E minor: Posa
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка

Записанная в Лондоне в 1972 году, и ремастированная там же в 2015-м, легендарная запись 24 каприсов Никколо Паганини, исполненных знаменитым скрипачом Ицхаком Перлманом. Ицхак Перлман, всегда проницательный музыкант, рассказывает захватывающую историю с каждым последовательным эпизодом этого великого произведения. С тех пор, как они были впервые опубликованы в Милане в 1820 году, 24 каприса Никколо Паганини стали настоящим испытанием для любого скрипача-виртуоза. Они провокационно посвящены Agli artisti («Артистам»), но немногие из современников Паганини были способны справиться с многочисленными техническими требованиями, присущими наиболее поразительным сочинениям для скрипки соло, когда-либо написанным. В 20-м веке, даже с учетом развития инструментальной техники, появления современной технологии записи и ее средств редактирования, немногие исполнители нашего времени были достаточно храбрыми, чтобы записать все 24 каприса на диск. Легендарный Яша Хейфец записал только три, Иегуди Менухин - шесть. Итальянский маэстро Руджеро Риччи, который всю жизнь был сторонником музыки Паганини, был первым, кто зафиксировал на пленке все 24 записи. Но окончательную запись должен был сделать уроженец Израиля Перлман в 1972 году, которому тогда было 26 лет. Почти полвека спустя запись Перлмана остается эталоном, по которому измеряются все остальные.

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295184957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Paganini: 24 Caprices
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
NICOLO PAGANINI 1782-1840 24 Caprices, Op.1 No.1 in E major: Andante, No.2 in B minor: Moderato, No.3 in E minor: Sostenuto - Presto - Sostenuto, No.4 in C minor: Maestoso, No.5 in A minor: Agitato, No.6 in G minor: Lento, No.7 in A minor: Posato, No.8 in E flat major: Maestoso, No.9 in E major: Allegretto, No.10 in G minor: Vivace, No.11 in C major: Andante - Presto - Andante, No.12 in A flat major: Allegro, No.13 in B flat major: Allegro, No.14 in E flat major: Moderato, No.15 in E minor: Posa
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Записанная в Лондоне в 1972 году, и ремастированная там же в 2015-м, легендарная запись 24 каприсов Никколо Паганини, исполненных знаменитым скрипачом Ицхаком Перлманом. Ицхак Перлман, всегда проницательный музыкант, рассказывает захватывающую историю с каждым последовательным эпизодом этого великого произведения. С тех пор, как они были впервые опубликованы в Милане в 1820 году, 24 каприса Никколо Паганини стали настоящим испытанием для любого скрипача-виртуоза. Они провокационно посвящены Agli artisti («Артистам»), но немногие из современников Паганини были способны справиться с многочисленными техническими требованиями, присущими наиболее поразительным сочинениям для скрипки соло, когда-либо написанным. В 20-м веке, даже с учетом развития инструментальной техники, появления современной технологии записи и ее средств редактирования, немногие исполнители нашего времени были достаточно храбрыми, чтобы записать все 24 каприса на диск. Легендарный Яша Хейфец записал только три, Иегуди Менухин - шесть. Итальянский маэстро Руджеро Риччи, который всю жизнь был сторонником музыки Паганини, был первым, кто зафиксировал на пленке все 24 записи. Но окончательную запись должен был сделать уроженец Израиля Перлман в 1972 году, которому тогда было 26 лет. Почти полвека спустя запись Перлмана остается эталоном, по которому измеряются все остальные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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