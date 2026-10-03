Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка
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Коллекция ITZHAK PERLMAN
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитItzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) вини...
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В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитItzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая...
Характеристики
Описание товара Itzhak Perlman - Paganini: 24 Caprices (0190295184957) виниловая пластинка
Записанная в Лондоне в 1972 году, и ремастированная там же в 2015-м, легендарная запись 24 каприсов Никколо Паганини, исполненных знаменитым скрипачом Ицхаком Перлманом. Ицхак Перлман, всегда проницательный музыкант, рассказывает захватывающую историю с каждым последовательным эпизодом этого великого произведения. С тех пор, как они были впервые опубликованы в Милане в 1820 году, 24 каприса Никколо Паганини стали настоящим испытанием для любого скрипача-виртуоза. Они провокационно посвящены Agli artisti («Артистам»), но немногие из современников Паганини были способны справиться с многочисленными техническими требованиями, присущими наиболее поразительным сочинениям для скрипки соло, когда-либо написанным. В 20-м веке, даже с учетом развития инструментальной техники, появления современной технологии записи и ее средств редактирования, немногие исполнители нашего времени были достаточно храбрыми, чтобы записать все 24 каприса на диск. Легендарный Яша Хейфец записал только три, Иегуди Менухин - шесть. Итальянский маэстро Руджеро Риччи, который всю жизнь был сторонником музыки Паганини, был первым, кто зафиксировал на пленке все 24 записи. Но окончательную запись должен был сделать уроженец Израиля Перлман в 1972 году, которому тогда было 26 лет. Почти полвека спустя запись Перлмана остается эталоном, по которому измеряются все остальные.
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