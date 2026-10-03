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Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка

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0190295148096, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Bach, Js: Complete Sonatas &amp; Partitas For Solo Violin - фото 1
0190295148096, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Bach, Js: Complete Sonatas &amp; Partitas For Solo Violin - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0190295148096, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Bach, Js: Complete Sonatas &amp; Partitas For Solo Violin - фото 1
  • 0190295148096, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Bach, Js: Complete Sonatas &amp; Partitas For Solo Violin - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ITZHAK PERLMAN
filter_none Товар входит в коллекцию ITZHAK PERLMAN

Коллекция ITZHAK PERLMAN


Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка

Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Itzhak Perlman - Bach: Sonaten Und Partiten (0190295148096) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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