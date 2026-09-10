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Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS

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Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 7
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 8
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 9
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 10
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 11
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 12
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 13
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 7
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 8
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 9
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 10
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 11
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 12
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 13
  • Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422083
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Материал лотка
пластик
Комплектация
Диск для фарша: 2 в комплекте, диаметр отверстий 5 мм, 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х23
Вес, кг.
2.85

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS

Мясорубка Polaris – это надежный и эффективный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Оснащенная мощным двигателем с номинальной мощностью 250 Вт и максимальной мощностью 1800 Вт при блокировке вала, эта мясорубка обеспечивает высокую производительность до 2 кг фарша в минуту. Даже в случае интенсивной эксплуатации, защита двигателя от перегрузки гарантирует длительный срок службы прибора. Система реверса – один из ключевых элементов устройства, позволяющий быстро устранить застрявшие кусочки мяса без необходимости разбирать прибор. Это значительно облегчает работу и экономит ваше время. Мясорубка имеет пластиковый лоток, что делает ее легкой и удобной в использовании. Несмотря на это, материал достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Прибор рассчитан на максимальное время непрерывной работы в 3 минуты, что позволяет готовить достаточные объемы фарша без перерыва. Устройство сочетает в себе функциональность, безопасность и простоту в использовании, делая процесс приготовления мяса легким и комфортным.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Материал лотка
пластик
Комплектация
Диск для фарша: 2 в комплекте, диаметр отверстий 5 мм, 7 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Polaris – это надежный и эффективный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Оснащенная мощным двигателем с номинальной мощностью 250 Вт и максимальной мощностью 1800 Вт при блокировке вала, эта мясорубка обеспечивает высокую производительность до 2 кг фарша в минуту. Даже в случае интенсивной эксплуатации, защита двигателя от перегрузки гарантирует длительный срок службы прибора. Система реверса – один из ключевых элементов устройства, позволяющий быстро устранить застрявшие кусочки мяса без необходимости разбирать прибор. Это значительно облегчает работу и экономит ваше время. Мясорубка имеет пластиковый лоток, что делает ее легкой и удобной в использовании. Несмотря на это, материал достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Прибор рассчитан на максимальное время непрерывной работы в 3 минуты, что позволяет готовить достаточные объемы фарша без перерыва. Устройство сочетает в себе функциональность, безопасность и простоту в использовании, делая процесс приготовления мяса легким и комфортным.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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