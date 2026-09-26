Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
450
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619472
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2 насадки для колбасы, 4 насадки-овощерезки, насадка для кеббе, перфорированный диск 3 шт.
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 насадки для колбасы, 4 насадки-овощерезки, насадка для кеббе, перфорированный диск 3 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
5
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный
Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный
Мясорубка Hyundai HY-MG6491 – модель с расширенными функциональными возможностями, которая позволяет готовить фарш, домашние колбасные изделия, а также выполнять нарезку овощей и фруктов. В набор входят 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, 4 насадки для шинковки овощей и фруктов, насадки для приготовления кеббе и колбас. Все насадки можно удобно хранить в специальном отсеке, который предусмотрен в корпусе мясорубки. Среди других особенностей модели Hyundai HY-MG6491 отмечается отсек для хранения сетевого кабеля и устойчивое основание из нескользящего материала.
2 насадки для колбасы, 4 насадки-овощерезки, насадка для кеббе, перфорированный диск 3 шт.
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Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 насадки для колбасы, 4 насадки-овощерезки, насадка для кеббе, перфорированный диск 3 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный
Мясорубка Hyundai HY-MG6491 – модель с расширенными функциональными возможностями, которая позволяет готовить фарш, домашние колбасные изделия, а также выполнять нарезку овощей и фруктов. В набор входят 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, 4 насадки для шинковки овощей и фруктов, насадки для приготовления кеббе и колбас. Все насадки можно удобно хранить в специальном отсеке, который предусмотрен в корпусе мясорубки. Среди других особенностей модели Hyundai HY-MG6491 отмечается отсек для хранения сетевого кабеля и устойчивое основание из нескользящего материала.
Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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