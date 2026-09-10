Мясорубка Bosch MFW67440
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
700
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
насадка для кеббе, диск для фарша, насадка для шинковки, насадка для приготовления колбас, насадка-терка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366333
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
700
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
насадка для кеббе, диск для фарша, насадка для шинковки, насадка для приготовления колбас, насадка-терка
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для кеббе, насадка для колбасы, перфорированный диск (3 шт.), толкатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
3.65
Описание товара Мясорубка Bosch MFW67440
Мясорубка мощностью 700 Вт; производительность 3.5 кг/мин; система реверса; насадки: терка, кеббе, для шинковки, для приготовления колбас; отсек для хранения шнура; отсек для хранения насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
700
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
насадка для кеббе, диск для фарша, насадка для шинковки, насадка для приготовления колбас, насадка-терка
Соковыжималка
нет
Развернуть
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для кеббе, насадка для колбасы, перфорированный диск (3 шт.), толкатель
Страна производитель
Китай
Мясорубка мощностью 700 Вт; производительность 3.5 кг/мин; система реверса; насадки: терка, кеббе, для шинковки, для приготовления колбас; отсек для хранения шнура; отсек для хранения насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
Мясорубка Bosch MFW67440 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW67440