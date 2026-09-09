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Мясорубка Bosch MFW68680 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Bosch MFW68680

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Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 1
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 2
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 3
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 4
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 5
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 6
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 7
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 8
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 9
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 10
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 11
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 12
Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик, металл
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 9
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 10
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 11
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 12
  • Мясорубка Bosch MFW68680 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 380 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 199491
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мясорубка Bosch MFW68680
18 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик, металл
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
6 насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х30
Вес, кг.
9.14

Описание товара Мясорубка Bosch MFW68680

Мясорубка Bosch MFW68680 Мясорубка Bosch MFW 68680– удобная и многофункциональная электрическая мясорубка с мощностью 2000 Вт и производительностью переработки продуктов до 4,3 кг в минуту. Модель выполнена из качественного пластика и металла и имеет стильный современный дизайн. В комплекте с Bosch MFW 68680 прилагаются три перфорированных диска для фарша разного диаметра, насадка для кеббе – мясных трубочек, фаршированных начинкой на ваш вкус, насадка для приготовления колбас, а также 2 насадки-терки и 2 насадки для шинковки. Прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение мясорубки на столе. Для безопасной и надежной работы предусмотрена защита двигателя от перегрева. А система реверса позволит легко очистить шнек. Для удобства хранения предусмотрен отсек для насадок

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW68680




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик, металл
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
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Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
6 насадок
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Bosch MFW68680 Мясорубка Bosch MFW 68680– удобная и многофункциональная электрическая мясорубка с мощностью 2000 Вт и производительностью переработки продуктов до 4,3 кг в минуту. Модель выполнена из качественного пластика и металла и имеет стильный современный дизайн. В комплекте с Bosch MFW 68680 прилагаются три перфорированных диска для фарша разного диаметра, насадка для кеббе – мясных трубочек, фаршированных начинкой на ваш вкус, насадка для приготовления колбас, а также 2 насадки-терки и 2 насадки для шинковки. Прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение мясорубки на столе. Для безопасной и надежной работы предусмотрена защита двигателя от перегрева. А система реверса позволит легко очистить шнек. Для удобства хранения предусмотрен отсек для насадок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Bosch MFW68680 - стоимость товара 18380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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