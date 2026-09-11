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Мясорубка Polaris PMG 2582 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Polaris PMG 2582

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Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 7
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 8
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 9
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 10
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 11
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 12
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 13
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 14
Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 7
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 8
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 9
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 10
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 11
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 12
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 13
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 14
  • Мясорубка Polaris PMG 2582 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571372
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Длина сетевого шнура
1
Насадки
3 диска для фарша / 3, 5 и 7 мм /для кеббе для домашних колбас
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
3.98

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2582

Стальная система крепления. Нескользящие ножки. 3 диска из нержавеющей стали: 3 мм, 5 мм, 7 мм. Металлический лоток для мяса. Пластиковый толкатель. Насадка для приготовления колбас. Насадка для кеббе.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2582




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Длина сетевого шнура
1
Насадки
3 диска для фарша / 3, 5 и 7 мм /для кеббе для домашних колбас
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Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Россия
Описание
Стальная система крепления. Нескользящие ножки. 3 диска из нержавеющей стали: 3 мм, 5 мм, 7 мм. Металлический лоток для мяса. Пластиковый толкатель. Насадка для приготовления колбас. Насадка для кеббе.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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