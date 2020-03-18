Мясорубка Kitfort КТ-2104
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
2.3
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193957
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1800
Прочее
1 класс защиты от поражения током
Страна бренда
Китай
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
2.3
Мытье в посудомоечной машине
нет
Длина сетевого шнура
1
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка - 1 шт, насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт, толкатель - 1 шт, тёрка с крупными отверстиями - 1 шт, тёрка с меньшими отверстиями - 1 шт, насадка для шинковки плоскими пятачками - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт, коллекционный магнит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х25х25
Вес, кг.
5.6
Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2104
Видеообзор на Мясорубка Kitfort КТ-2104
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, пластиковые
Теги товара: для колбас, металлические
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1800
Прочее
1 класс защиты от поражения током
Страна бренда
Китай
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
нет
Максимальная производительность, кг/мин
2.3
Развернуть
Мытье в посудомоечной машине
нет
Длина сетевого шнура
1
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка - 1 шт, насадка для колбас - 1 шт, насадка для кеббе - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 3 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 5 мм) - 1 шт, решётка (диаметр отверстий: 7 мм) - 1 шт, толкатель - 1 шт, тёрка с крупными отверстиями - 1 шт, тёрка с меньшими отверстиями - 1 шт, насадка для шинковки плоскими пятачками - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт, коллекционный магнит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Мясорубка Kitfort КТ-2104
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, пластиковые
Теги товара: для колбас, металлические
Достоинства:
Качественная сборка. Приятный дизайн корпуса из нержавеющей стали и очень удобно расположены кнопки управления с подсветкой. Важно, что кнопка реверса работает только при ее удержании. Вес в 4 кг. обеспечивает надежное сцепление с поверхностью стола при работе мясорубки. При такой мощности двигателя мясорубка очень тихая. Много насадок.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Качественная и надежная техника. При правильной эксплуатации без перегрузок движка, думаю мясорубка прослужит долго. В качестве рекомендации разработчикам посоветовал бы придумать приспособление, что бы при работе терок переработанные овощи не разбрасывались так широко, а попадали в закрытый лоток, а от туда в подствляему емкость.
Достоинства:
Мясорубка, при такой мощности, очень тихая. Корпус из нержавеющей стали собран качественно. Приятный дизайн и очень удобно расположены кнопки управления. Прочно стоит на столе и занимает не много места. Легко фиксируется в корпусе горловина для мяса и терок.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Надежная и качественная техника. Вес в 4 кг. обеспечивает устойчивое положение мясорубки на столе в рабочем режиме.
Мясорубка Kitfort КТ-2104 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Kitfort КТ-2104
Достоинства:
Качественная сборка. Приятный дизайн корпуса из нержавеющей стали и очень удобно расположены кнопки управления с подсветкой. Важно, что кнопка реверса работает только при ее удержании. Вес в 4 кг. обеспечивает надежное сцепление с поверхностью стола при работе мясорубки. При такой мощности двигателя мясорубка очень тихая. Много насадок.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Качественная и надежная техника. При правильной эксплуатации без перегрузок движка, думаю мясорубка прослужит долго. В качестве рекомендации разработчикам посоветовал бы придумать приспособление, что бы при работе терок переработанные овощи не разбрасывались так широко, а попадали в закрытый лоток, а от туда в подствляему емкость.
Достоинства:
Мясорубка, при такой мощности, очень тихая. Корпус из нержавеющей стали собран качественно. Приятный дизайн и очень удобно расположены кнопки управления. Прочно стоит на столе и занимает не много места. Легко фиксируется в корпусе горловина для мяса и терок.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Надежная и качественная техника. Вес в 4 кг. обеспечивает устойчивое положение мясорубки на столе в рабочем режиме.