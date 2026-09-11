Мясорубка Bosch MFW68640
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Насадки
Для приготовления колбас; Для шинковки; Терка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 46863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Длина сетевого шнура
1
Насадки
Для приготовления колбас; Для шинковки; Терка
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х29
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мясорубка Bosch MFW68640
Мясорубка электрическая Bosch MFW68640; Мощность: 800 Вт; Мощность при блокировке вала: 2200 Вт; Реверс: есть; Защита от перегрузки: есть; Материал корпуса: металл и пластик; Насадки: диск для фарша, для «Кеббе», для домашней колбасы, для шинковки; Отсек для хранения насадок: есть
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Теги товара: металлические, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Длина сетевого шнура
1
Насадки
Для приготовления колбас; Для шинковки; Терка
Соковыжималка
нет
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Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Мясорубка электрическая Bosch MFW68640; Мощность: 800 Вт; Мощность при блокировке вала: 2200 Вт; Реверс: есть; Защита от перегрузки: есть; Материал корпуса: металл и пластик; Насадки: диск для фарша, для «Кеббе», для домашней колбасы, для шинковки; Отсек для хранения насадок: есть
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
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Теги товара: металлические, пластиковые
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