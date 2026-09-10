Мясорубка Bosch MFW2515W
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, диск для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365544
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, диск для фарша
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 перфорированных диска для фарша 3.8 мм и 8 мм, 1 насадка для колбас, насадка-соковыжималка, документация, толкатель, загрузочный лоток
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х25
Вес, кг.
4.05
Описание товара Мясорубка Bosch MFW2515W
Тип: электрическая,Производительность: 1.7 кг/мин,Номинальная мощность: 350 Вт,Соковыжималка: универсальная,Материал корпуса: пластикЦвет: белый
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, диск для фарша
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
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Комплектация
2 перфорированных диска для фарша 3.8 мм и 8 мм, 1 насадка для колбас, насадка-соковыжималка, документация, толкатель, загрузочный лоток
Страна производитель
Китай
Тип: электрическая,Производительность: 1.7 кг/мин,Номинальная мощность: 350 Вт,Соковыжималка: универсальная,Материал корпуса: пластикЦвет: белый
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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