Top.Mail.Ru
Мясорубка Bosch MFW2515W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Bosch MFW2515W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 1
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 2
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 3
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 4
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 5
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 6
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 7
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 8
Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, диск для фарша
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFW2515W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365544
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, диск для фарша
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 перфорированных диска для фарша 3.8 мм и 8 мм, 1 насадка для колбас, насадка-соковыжималка, документация, толкатель, загрузочный лоток
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х25
Вес, кг.
4.05

Описание товара Мясорубка Bosch MFW2515W

Тип: электрическая,Производительность: 1.7 кг/мин,Номинальная мощность: 350 Вт,Соковыжималка: универсальная,Материал корпуса: пластикЦвет: белый



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW2515W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, диск для фарша
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Развернуть
Комплектация
2 перфорированных диска для фарша 3.8 мм и 8 мм, 1 насадка для колбас, насадка-соковыжималка, документация, толкатель, загрузочный лоток
Страна производитель
Китай
Описание
Тип: электрическая,Производительность: 1.7 кг/мин,Номинальная мощность: 350 Вт,Соковыжималка: универсальная,Материал корпуса: пластикЦвет: белый


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Bosch MFW2515W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...