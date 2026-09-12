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Мясорубка Korting KMG 0604 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Korting KMG 0604 X

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Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 1
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 2
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Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 5
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 6
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 7
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 8
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 9
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 10
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 11
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 12
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 13
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 14
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 15
Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 16
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Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка-овощерезка
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 1
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 2
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 3
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 4
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 5
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 6
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 7
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 8
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 9
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 10
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 11
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 12
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 13
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 14
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 15
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 16
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 17
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 18
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 19
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 20
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 21
  • Мясорубка Korting KMG 0604 X - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692079
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка-овощерезка
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка в сборе. съемные решетки (3 шт.), толкатель, комплект насадок для приготовления колбас и кеббе, составляющие насадки-овощерезки, аксессуар для очистки решеток, книга рецептов, руководство для эксплуатации с гарантийным талоном, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х24
Вес, кг.
6.2

Описание товара Мясорубка Korting KMG 0604 X

Мясорубка Korting KMG 0604 X представляет собой мощное и многофункциональное устройство, предназначенное для быстрого и эффективного приготовления фарша, а также других мясных и овощных блюд. Эта модель отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Мясорубка Korting KMG 0604 X станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую производительность, надежность и многофункциональность в одном устройстве. Она идеально подходит для повседневного использования и приготовления разнообразных мясных и овощных блюд. Высокая производительность Способна перерабатывать до 3,5 кг мяса в минуту, что делает процесс приготовления фарша быстрым и эффективным. Прочный корпус Литой алюминиевый корпус обеспечивает долговечность и надежность устройства. Система реверса Позволяет легко устранять застревания и упрощает процесс эксплуатации. Высококачественные ножи Три диска из нержавеющей стали с различной степенью помола (3 мм, 5 мм, 8 мм) для разных типов фарша. Технология Silence Balance Обеспечивает тихую работу устройства, уровень шума менее 72 дБ. Дополнительные насадки В комплекте насадки для приготовления колбас и кеббе, а также овощерезка с тремя барабанами для различных видов терки и шинковки. Двойная защита двигателя Защита от перегрева и перегрузки для безопасного использования и продления срока службы устройства.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Мясорубка Korting KMG 0604 X




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка-овощерезка
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка в сборе. съемные решетки (3 шт.), толкатель, комплект насадок для приготовления колбас и кеббе, составляющие насадки-овощерезки, аксессуар для очистки решеток, книга рецептов, руководство для эксплуатации с гарантийным талоном, упаковка
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Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Korting KMG 0604 X представляет собой мощное и многофункциональное устройство, предназначенное для быстрого и эффективного приготовления фарша, а также других мясных и овощных блюд. Эта модель отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Мясорубка Korting KMG 0604 X станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую производительность, надежность и многофункциональность в одном устройстве. Она идеально подходит для повседневного использования и приготовления разнообразных мясных и овощных блюд. Высокая производительность Способна перерабатывать до 3,5 кг мяса в минуту, что делает процесс приготовления фарша быстрым и эффективным. Прочный корпус Литой алюминиевый корпус обеспечивает долговечность и надежность устройства. Система реверса Позволяет легко устранять застревания и упрощает процесс эксплуатации. Высококачественные ножи Три диска из нержавеющей стали с различной степенью помола (3 мм, 5 мм, 8 мм) для разных типов фарша. Технология Silence Balance Обеспечивает тихую работу устройства, уровень шума менее 72 дБ. Дополнительные насадки В комплекте насадки для приготовления колбас и кеббе, а также овощерезка с тремя барабанами для различных видов терки и шинковки. Двойная защита двигателя Защита от перегрева и перегрузки для безопасного использования и продления срока службы устройства.


Теги товара: металлические
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Отзывы


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