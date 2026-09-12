Мясорубка Bosch MFWS440B черный
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Насадки
насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка-терка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703322
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1900
Прочее
защита от перегрева, от перегрузки
Серия
Bosch MFWS440B
Страна бренда
Германия
Функции и особенности
индикация работы
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка-терка
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, насадка-терка х 4 шт., насадка для кеббе, насадка для колбас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х29
Вес, кг.
6.16
Описание товара Мясорубка Bosch MFWS440B черный
Мясорубка электрическая Bosch MFWS440B черного цвета умеет не только перемалывать мясо, но и делать кеббе, колбасы и нарезать овощи. Встроенная защита от перегрузки не позволяет устройству перегреться и выйти из строя. Нескользящее основание удерживает модель на месте во время работы и вибраций.
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Теги товара: металлические, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1900
Прочее
защита от перегрева, от перегрузки
Серия
Bosch MFWS440B
Страна бренда
Германия
Функции и особенности
индикация работы
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
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Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.5
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка-терка
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, насадка-терка х 4 шт., насадка для кеббе, насадка для колбас
Страна производитель
Китай
Мясорубка электрическая Bosch MFWS440B черного цвета умеет не только перемалывать мясо, но и делать кеббе, колбасы и нарезать овощи. Встроенная защита от перегрузки не позволяет устройству перегреться и выйти из строя. Нескользящее основание удерживает модель на месте во время работы и вибраций.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
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