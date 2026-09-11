Мясорубка Bosch MFW2510W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
Для приготовления колбас; Кеббе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
Для приготовления колбас; Кеббе
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х18
Вес, кг.
1.85
Описание товара Мясорубка Bosch MFW2510W
Мясорубка мощностью 1500 Вт, производительность 1.7 кг/мин, насадки: для приготовления колбас, кеббе, отсек для хранения насадок.
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
Для приготовления колбас; Кеббе
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Мясорубка мощностью 1500 Вт, производительность 1.7 кг/мин, насадки: для приготовления колбас, кеббе, отсек для хранения насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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