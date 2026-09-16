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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
3000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный
Мясорубка RDE-1456 с максимальной мощностью 3000 Вт за считанные минуты превращает мясо, птицу или рыбу в идеальный фарш для любых блюд. В комплекте мясорубки идут две насадки, которые позволяют легко и быстро приготовить сосиски и кеббе в домашних условиях. DC мотор обеспечивает высокое удобство использования за счет своей производительности и низкого уровня шума. Литой алюминиевый корпус высокого качества не только прост в уходе, но и обеспечивает долговечность и высокую надежность во время работы. Рабочее лезвие мясорубки и 3 диска для измельчения изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, поэтому будут служить вам на протяжении многих лет. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс». Удобный толкатель для продуктов обеспечивает безопасное использование мясорубки, а специальный отсек внутри корпуса прибора позволяет экономить пространство при хранении насадок. Чтобы мясорубка не скользила по столу в процессе работы, её корпус оснащен прорезиненными ножками. В случае перегрева или перегрузки, устройство автоматически отключается. Купите мясорубку RDE-1456, и готовьте с удовольствием!
Мясорубка RDE-1456 с максимальной мощностью 3000 Вт за считанные минуты превращает мясо, птицу или рыбу в идеальный фарш для любых блюд. В комплекте мясорубки идут две насадки, которые позволяют легко и быстро приготовить сосиски и кеббе в домашних условиях. DC мотор обеспечивает высокое удобство использования за счет своей производительности и низкого уровня шума. Литой алюминиевый корпус высокого качества не только прост в уходе, но и обеспечивает долговечность и высокую надежность во время работы. Рабочее лезвие мясорубки и 3 диска для измельчения изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, поэтому будут служить вам на протяжении многих лет. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс». Удобный толкатель для продуктов обеспечивает безопасное использование мясорубки, а специальный отсек внутри корпуса прибора позволяет экономить пространство при хранении насадок. Чтобы мясорубка не скользила по столу в процессе работы, её корпус оснащен прорезиненными ножками. В случае перегрева или перегрузки, устройство автоматически отключается. Купите мясорубку RDE-1456, и готовьте с удовольствием!
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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