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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.5
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704083
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Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1452 2000Вт графит/серебристый
Мясорубка Rondell RDE-1452 2000Вт графит/серебристый
Мясорубка RDE-1452 с максимальной мощностью 2000 Вт за считанные секунды приготовит идеальный фарш для любого блюда – от рубленого бифштекса до паштета. Эта модель отличается стильным дизайном, долговечностью и непревзойденным качеством. DC мотор гарантирует бесперебойную работу мясорубки, а также низкий уровень шума даже при полной загрузке устройства. Металлическая втулка, которая передаёт вращающее движение от мотора к шнеку, прослужит в два раза дольше пластиковой. Рабочее лезвие мясорубки и 3 диска для измельчения, изготовленные из нержавеющей стали, будут служить вам долгие годы. Металлический лоток для продуктов обладает повышенной износостойкостью. Помимо основной скорости мясорубка обладает функцией медленной ротации для максимально эффективной обработки самых нежных продуктов, таких как рыбное филе и свежие ягоды. В комплект мясорубки также входят насадки для домашних сосисок и кеббе, которые создают прекрасную возможность для кулинарных экспериментов. Устройство продумано до мельчайших деталей для его легкого использования и компактного хранения. Рабочая часть мясорубки крепится к корпусу одним движением рычага. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс». На случай перегрева или перегрузки устройства предусмотрена функция автоматического отключения. А для безопасности использования в комплекте мясорубки идёт удобный толкатель для продуктов с местом для хранения насадок внутри. Аксессуары для устройства также можно хранить в прозрачном эргономичном контейнере, который устанавливается в его корпус. Купите мясорубку RDE-1452 и подарите себе удовольствие готовить легко и с удовольствием!
Мясорубка Rondell RDE-1452 2000Вт графит/серебристый
Мясорубка RDE-1452 с максимальной мощностью 2000 Вт за считанные секунды приготовит идеальный фарш для любого блюда – от рубленого бифштекса до паштета. Эта модель отличается стильным дизайном, долговечностью и непревзойденным качеством. DC мотор гарантирует бесперебойную работу мясорубки, а также низкий уровень шума даже при полной загрузке устройства. Металлическая втулка, которая передаёт вращающее движение от мотора к шнеку, прослужит в два раза дольше пластиковой. Рабочее лезвие мясорубки и 3 диска для измельчения, изготовленные из нержавеющей стали, будут служить вам долгие годы. Металлический лоток для продуктов обладает повышенной износостойкостью. Помимо основной скорости мясорубка обладает функцией медленной ротации для максимально эффективной обработки самых нежных продуктов, таких как рыбное филе и свежие ягоды. В комплект мясорубки также входят насадки для домашних сосисок и кеббе, которые создают прекрасную возможность для кулинарных экспериментов. Устройство продумано до мельчайших деталей для его легкого использования и компактного хранения. Рабочая часть мясорубки крепится к корпусу одним движением рычага. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс». На случай перегрева или перегрузки устройства предусмотрена функция автоматического отключения. А для безопасности использования в комплекте мясорубки идёт удобный толкатель для продуктов с местом для хранения насадок внутри. Аксессуары для устройства также можно хранить в прозрачном эргономичном контейнере, который устанавливается в его корпус. Купите мясорубку RDE-1452 и подарите себе удовольствие готовить легко и с удовольствием!
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