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Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый

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Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 7
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 8
Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 7
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 8
  • Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327559
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х22
Вес, кг.
5.03

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый Мясорубка Polaris PMG 2561 Обладая мощностью 2500 Вт, мясорубка Polaris PMG 2561 за одну минуту позволит сделать 2.7 кг фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: 2 диска из нержавеющей стали (5 мм, 7 мм), металлический лоток для мяса, пластиковый толкатель, 3 насадки для приготовления колбас разных диаметров, насадка для кеббе, специальное приспособление для быстрой и легкой очистки, овощерезка (3 барабана: крупная терка, мелкая терка для шинкования)‚ лопатка для овощерезки. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки Теги товара: металлические , пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый

18.07.2021
Екатерина

Достоинства:
Мясорубка очень быстро и качественно мелет мясо. Покупалась именно как мясорубка, другие насадки мне не нужны. Фарш получается однородный, мясо обрабатывается достаточно быстро. Самое главное - не надо отделять жилки и пленки и замораживать предварительно мясо, как пишут про другие мясорубки. Моя прежняя Мулинекс мясо просто давила, эта именно делает фарш. Я довольна.

Недостатки:
Не нашла.

Комментарий:
Никогда не было техники Полярис, всегда в основном Мулинекс, Филипс, бош. Не ожидала, что все понравится! Долго читала разные отзывы, по этой модели действительно все хорошо.



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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
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Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый Мясорубка Polaris PMG 2561 Обладая мощностью 2500 Вт, мясорубка Polaris PMG 2561 за одну минуту позволит сделать 2.7 кг фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: 2 диска из нержавеющей стали (5 мм, 7 мм), металлический лоток для мяса, пластиковый толкатель, 3 насадки для приготовления колбас разных диаметров, насадка для кеббе, специальное приспособление для быстрой и легкой очистки, овощерезка (3 барабана: крупная терка, мелкая терка для шинкования)‚ лопатка для овощерезки. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки Теги товара: металлические , пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.07.2021
Екатерина

Достоинства:
Мясорубка очень быстро и качественно мелет мясо. Покупалась именно как мясорубка, другие насадки мне не нужны. Фарш получается однородный, мясо обрабатывается достаточно быстро. Самое главное - не надо отделять жилки и пленки и замораживать предварительно мясо, как пишут про другие мясорубки. Моя прежняя Мулинекс мясо просто давила, эта именно делает фарш. Я довольна.

Недостатки:
Не нашла.

Комментарий:
Никогда не было техники Полярис, всегда в основном Мулинекс, Филипс, бош. Не ожидала, что все понравится! Долго читала разные отзывы, по этой модели действительно все хорошо.


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