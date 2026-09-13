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Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный

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Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 1
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 2
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 3
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 4
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 5
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 6
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 7
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 8
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 9
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 10
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 11
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 12
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 13
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 14
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 15
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 16
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 17
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 18
Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 1
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 2
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 3
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 4
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 5
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 6
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 7
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 8
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 9
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 10
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 11
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 12
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 13
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 14
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 15
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 16
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 17
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 18
  • Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704163
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Длина сетевого шнура
1
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
4.35

Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный

Максимальная мощность 2000 Вт / Производительность



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Rondell RDE-1453 2000Вт черный




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Длина сетевого шнура
1
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Описание
Максимальная мощность 2000 Вт / Производительность


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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