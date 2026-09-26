Top.Mail.Ru
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Polaris PMG 1855 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192952
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 решетки из высококачесвенной стали (5 мм, 7 мм), лоток для мяса из высококачественного пластика, пластиковый толкатель, овощерезка (3 барабана), крупная терка, мелкая терка, терка для шинкования.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х23
Вес, кг.
2.7

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 1855 черный

Мясорубка Polaris – это надежный и функциональный кухонный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Она предлагает высокую мощность и производительность, обеспечивая максимум удобства в использовании. Основные характеристики мясорубки Polaris включают защиту двигателя от перегрузки, которая гарантирует долгий срок службы и безопасность при интенсивной работе. Максимальная производительность устройства составляет 2 кг/мин, что позволяет быстро обрабатывать большое количество мяса для приготовления разнообразных блюд. Корпус мясорубки выполнен из высококачественного металла и пластика, что делает его прочным и привлекательным. Лоток для подачи мяса изготовлен из практичного пластика, который легко моется в посудомоечной машине, что значительно упрощает уход за устройством. Наличие системы реверса позволяет справляться с возможными застреваниями продуктов, обеспечивая плавность и эффективность работы. При мощности моторного блока в 1800 Вт мясорубка легко справляется с любыми задачами, требующими высокой мощности. Хотя эта модель не оснащена функцией соковыжималки, ее основные возможности делают устройство идеальным выбором для быстрого и качественного приготовления мясных блюд. Mясорубка Polaris сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, отвечая всем вашим кулинарным потребностям.

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 1855 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
насадка-терка, насадка для шинковки, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Развернуть
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 решетки из высококачесвенной стали (5 мм, 7 мм), лоток для мяса из высококачественного пластика, пластиковый толкатель, овощерезка (3 барабана), крупная терка, мелкая терка, терка для шинкования.
Страна производитель
Россия
Описание
Мясорубка Polaris – это надежный и функциональный кухонный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Она предлагает высокую мощность и производительность, обеспечивая максимум удобства в использовании. Основные характеристики мясорубки Polaris включают защиту двигателя от перегрузки, которая гарантирует долгий срок службы и безопасность при интенсивной работе. Максимальная производительность устройства составляет 2 кг/мин, что позволяет быстро обрабатывать большое количество мяса для приготовления разнообразных блюд. Корпус мясорубки выполнен из высококачественного металла и пластика, что делает его прочным и привлекательным. Лоток для подачи мяса изготовлен из практичного пластика, который легко моется в посудомоечной машине, что значительно упрощает уход за устройством. Наличие системы реверса позволяет справляться с возможными застреваниями продуктов, обеспечивая плавность и эффективность работы. При мощности моторного блока в 1800 Вт мясорубка легко справляется с любыми задачами, требующими высокой мощности. Хотя эта модель не оснащена функцией соковыжималки, ее основные возможности делают устройство идеальным выбором для быстрого и качественного приготовления мясных блюд. Mясорубка Polaris сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, отвечая всем вашим кулинарным потребностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Polaris PMG 1855 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...