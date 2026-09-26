Мясорубка Polaris PMG 1855 черный
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 1855 черный
Мясорубка Polaris – это надежный и функциональный кухонный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Она предлагает высокую мощность и производительность, обеспечивая максимум удобства в использовании. Основные характеристики мясорубки Polaris включают защиту двигателя от перегрузки, которая гарантирует долгий срок службы и безопасность при интенсивной работе. Максимальная производительность устройства составляет 2 кг/мин, что позволяет быстро обрабатывать большое количество мяса для приготовления разнообразных блюд. Корпус мясорубки выполнен из высококачественного металла и пластика, что делает его прочным и привлекательным. Лоток для подачи мяса изготовлен из практичного пластика, который легко моется в посудомоечной машине, что значительно упрощает уход за устройством. Наличие системы реверса позволяет справляться с возможными застреваниями продуктов, обеспечивая плавность и эффективность работы. При мощности моторного блока в 1800 Вт мясорубка легко справляется с любыми задачами, требующими высокой мощности. Хотя эта модель не оснащена функцией соковыжималки, ее основные возможности делают устройство идеальным выбором для быстрого и качественного приготовления мясных блюд. Mясорубка Polaris сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, отвечая всем вашим кулинарным потребностям.
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Теги товара: металлические, пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
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