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Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый

13 Отзывы
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Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 7
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 8
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 9
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 10
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 11
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 12
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 13
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бордовый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Насадки
диск для фарша
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 7
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 8
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 9
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 10
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 11
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 12
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 13
  • Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208154
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бордовый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, 2 решетки, толкатель, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х23
Вес, кг.
2.73

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый

Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS — мощная и надежная!Двигатель мясорубки мощностью 1800 Вт надежно защищен от перегрузок и перепадов электроэнергии благодаря технологии PROtect PLUS: при опасности перегрева мясорубка автоматически отключается. Кроме того, устройство оснащено функцией реверса — она необходима, если шнек закупорится жилами и мясными волокнами. В комплекте с прибором идут две насадки-решетки из высококачественной стали. Стандартная решетка с отверстиями диаметром 5 мм подходит для приготовления универсального фарша, который используется в большинстве блюд. Решетка диаметром 7 мм хороша для создания рубленого фарша, состоящего из крупных кусочков мяса. Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость прибора даже во время интенсивной работы.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок родителям, они довольны, спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятная цена, многофункциональность, для данной категории товаров можно сказать что практически бесшумная в работе. Весьма компактная, отличный внешний вид, все необходимые режимы и насадки при ней, за месяц активной работы ни в чем не подвела, перемалывает десятки кг в считаные минуты)) довольны товаром на все 100
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
приехала моя помощница очень нравится фирма Palaris ))большое спасибо, надеюсь прослужит долго))
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ринат Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мясорубка, занимает на кухне мало места, мощности вполне хватает , в меру шумная, жена довольна покупкой, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд мясорубка отличная, достаточно мощная. Проверила, работает. В деле ещё не пробовала, надеюсь не подведёт. Единственное во время работы пахнет пластиком, но думаю со временем выветрится.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мясорубка, удобная, компактная. 1 кг мяса размолола очень быстро. Не слишком шумная. Удобно что есть реверс. В наборе два вида измельчителя, для крупного и мелкого помола. Мои ожидания вполне оправдала. Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алена К.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену отличная мясорубка.немного шумная,но мелет прекрасно.не жалею что купила.посмотрим сколько прослужит,но пока показала себя хорошо,да и в сборке простая и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
осторожно пластмасса .а так делает свою работу .
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшая, занимает мало места, комплектация не богатая, но насадки можно докупить. Вообшем впечатления хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Агния Н.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая компактная мясорубка. Прокручиваю в ней любое мясо , рыбу, лук для котлет, начинки пирогов и пельменей. Лоток для мяса и толкатель удобные. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приличная мясорубка, мощность достаточная, 3-4 кг мяса легко за пару минут - подготовка и мытьё дольше. В принципе никаких заковырок в управлении, в сборке/разборке тож разобралась быстро. Так что выбором осталась довольна.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Даша В.

Достоинства:


Комментарий:
За раз обычно прокрутила около 2 кг фарша, с таким объемом справляется довольно быстро, не перегревается. Достаточно мощная. Управление легкое, по сборке внимательно инструкцию прочитала, чтобы не поломать механизм, ничего сложного там нет, но ознакомиться рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубка задачу выполняет уверенно , я без претензий. Во-первых , бойко справляется с мясом и рыбой . Во-вторых , по столу не ёрзает за счёт прорезиненных ножек . В-третьих , собирается и разбирается в лёгкую , жена сама справляется . Рекомендовать буду короче.



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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бордовый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Развернуть
Комплектация
мясорубка, 2 решетки, толкатель, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS — мощная и надежная!Двигатель мясорубки мощностью 1800 Вт надежно защищен от перегрузок и перепадов электроэнергии благодаря технологии PROtect PLUS: при опасности перегрева мясорубка автоматически отключается. Кроме того, устройство оснащено функцией реверса — она необходима, если шнек закупорится жилами и мясными волокнами. В комплекте с прибором идут две насадки-решетки из высококачественной стали. Стандартная решетка с отверстиями диаметром 5 мм подходит для приготовления универсального фарша, который используется в большинстве блюд. Решетка диаметром 7 мм хороша для создания рубленого фарша, состоящего из крупных кусочков мяса. Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость прибора даже во время интенсивной работы.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок родителям, они довольны, спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятная цена, многофункциональность, для данной категории товаров можно сказать что практически бесшумная в работе. Весьма компактная, отличный внешний вид, все необходимые режимы и насадки при ней, за месяц активной работы ни в чем не подвела, перемалывает десятки кг в считаные минуты)) довольны товаром на все 100
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
приехала моя помощница очень нравится фирма Palaris ))большое спасибо, надеюсь прослужит долго))
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ринат Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мясорубка, занимает на кухне мало места, мощности вполне хватает , в меру шумная, жена довольна покупкой, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд мясорубка отличная, достаточно мощная. Проверила, работает. В деле ещё не пробовала, надеюсь не подведёт. Единственное во время работы пахнет пластиком, но думаю со временем выветрится.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мясорубка, удобная, компактная. 1 кг мяса размолола очень быстро. Не слишком шумная. Удобно что есть реверс. В наборе два вида измельчителя, для крупного и мелкого помола. Мои ожидания вполне оправдала. Мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алена К.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену отличная мясорубка.немного шумная,но мелет прекрасно.не жалею что купила.посмотрим сколько прослужит,но пока показала себя хорошо,да и в сборке простая и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
осторожно пластмасса .а так делает свою работу .
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшая, занимает мало места, комплектация не богатая, но насадки можно докупить. Вообшем впечатления хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Агния Н.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая компактная мясорубка. Прокручиваю в ней любое мясо , рыбу, лук для котлет, начинки пирогов и пельменей. Лоток для мяса и толкатель удобные. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приличная мясорубка, мощность достаточная, 3-4 кг мяса легко за пару минут - подготовка и мытьё дольше. В принципе никаких заковырок в управлении, в сборке/разборке тож разобралась быстро. Так что выбором осталась довольна.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Даша В.

Достоинства:


Комментарий:
За раз обычно прокрутила около 2 кг фарша, с таким объемом справляется довольно быстро, не перегревается. Достаточно мощная. Управление легкое, по сборке внимательно инструкцию прочитала, чтобы не поломать механизм, ничего сложного там нет, но ознакомиться рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубка задачу выполняет уверенно , я без претензий. Во-первых , бойко справляется с мясом и рыбой . Во-вторых , по столу не ёрзает за счёт прорезиненных ножек . В-третьих , собирается и разбирается в лёгкую , жена сама справляется . Рекомендовать буду короче.


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