Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479778
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
нет
Насадки
насадка терка, насадка для шинковки
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, толкатель, приставка-овощерезка, насадка для шинковки, решетка с диаметром отверстий 7 мм, насадка-терка
Размеры в упаковке, см
35х25х23
Вес, кг.
5.25
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит
Обладая мощностью 2000 Вт, мясорубка Polaris PMG 2077 за одну минуту позволит сделать 2 килограмма фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: сетка из высококачественной стали (7 мм), овощерезка (2 барабана): крупная терка, терка для шинкования.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
нет
Насадки
насадка терка, насадка для шинковки
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, толкатель, приставка-овощерезка, насадка для шинковки, решетка с диаметром отверстий 7 мм, насадка-терка
Обладая мощностью 2000 Вт, мясорубка Polaris PMG 2077 за одну минуту позволит сделать 2 килограмма фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: сетка из высококачественной стали (7 мм), овощерезка (2 барабана): крупная терка, терка для шинкования.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит