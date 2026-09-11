Мясорубка Hyundai HY-MG4422 1200Вт черный/серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Насадки
перфорированный диск для фарша 3шт, насадка для приготовления домашних колбас, насадка для кеббе, насадка для соков и нектаров, насадка для шинковки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518322
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
перфорированный диск для фарша 3шт, насадка для приготовления домашних колбас, насадка для кеббе, насадка для соков и нектаров, насадка для шинковки
Соковыжималка
да
Материал лотка
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х24
Вес, кг.
4.4
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG4422 1200Вт черный/серебристый
Мясорубка Hyundai HY-MG4422 1200Вт черный/серебристый Компактная и мощная мясорубка ? надежный помощник на Вашей кухне. Прорезиненые ножки, защита от перегрева.
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
перфорированный диск для фарша 3шт, насадка для приготовления домашних колбас, насадка для кеббе, насадка для соков и нектаров, насадка для шинковки
Соковыжималка
да
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Материал лотка
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Мясорубка Hyundai HY-MG4422 1200Вт черный/серебристый Компактная и мощная мясорубка ? надежный помощник на Вашей кухне. Прорезиненые ножки, защита от перегрева.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Hyundai HY-MG4422 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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