Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
450
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619471
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Перфорированных дисков для фарша 3 шт(3 мм, 5 мм, 7 мм), Насадка для кеббе, Насадка для приготовления колбас 2 шт
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х26
Вес, кг.
4.88
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 выполнена в корпусе из ударопрочного пластика и обеспечивает высокую эффективность переработки различных продуктов в однородный фарш. Поворотный механизм позволяет легко управлять интенсивностью измельчения. Данная модель отличается производительностью на уровне 2 кг/мин и функцией реверсивного вращения шнека. В наборе поставляются 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, насадка для приготовления колбас и насадка для кеббе. В конструкции предусмотрены отсеки для размещения насадок и сетевого кабеля. Из других особенностей Hyundai HY-MG5491 отмечаются ножки из нескользящего материала и защита от перегрузки.
Заводские данные
Гарантия продавца / производителя
24 мес.
Страна-производитель
Китай
Общие параметры
Тип
мясорубка электрическая
Модель
Hyundai HY-MG5491
Основной цвет
черный
Дополнительный цвет
серебристый
Основные характеристики
Производительность
2 кг/мин
Мощность максимальная
1900 Вт
Мощность номинальная
450 Вт
Максимальное время непрерывной работы
10 мин
Реверс
есть
Самозатачивающийся нож
нет
Максимальная высота посуды
250 мм
Материал корпуса
пластик
Материал лотка
пластик
Насадки
Количество насадок
5 шт
Количество перфорированных дисков для фарша
3 шт
Размер отверстий в диске/решетке
3 мм, 5 мм, 7 мм
Насадка для кеббе
есть
Насадка для приготовления колбас
есть
Количество насадок для приготовления колбас
2 шт
Насадка для нарезки овощей
нет
Количество насадок для нарезки овощей
нет
Насадка-соковыжималка
нет
Насадка для нарезки печенья
нет
Отсек для хранения насадок
есть
Дополнительная информация
Дисплей
нет
Индикация
нет
Защита
от перегрузки
Количество скоростей
2 шт
Нескользящие основание
есть
Отсек для хранения шнура
есть
Длина сетевого шнура
1 м
Комплектация
насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 3 шт.
Питание
Напряжение питания
220В/50Гц
Потребляемая мощность в спящем режиме
нет
Мощность в выключенном режиме
нет
Габариты и вес
Ширина
28 см
Высота
37 см
Глубина
19 см
Вес
2.6 кг
Перфорированных дисков для фарша 3 шт(3 мм, 5 мм, 7 мм), Насадка для кеббе, Насадка для приготовления колбас 2 шт
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Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 выполнена в корпусе из ударопрочного пластика и обеспечивает высокую эффективность переработки различных продуктов в однородный фарш. Поворотный механизм позволяет легко управлять интенсивностью измельчения. Данная модель отличается производительностью на уровне 2 кг/мин и функцией реверсивного вращения шнека. В наборе поставляются 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, насадка для приготовления колбас и насадка для кеббе. В конструкции предусмотрены отсеки для размещения насадок и сетевого кабеля. Из других особенностей Hyundai HY-MG5491 отмечаются ножки из нескользящего материала и защита от перегрузки.
Заводские данные
Гарантия продавца / производителя
24 мес.
Страна-производитель
Китай
Общие параметры
Тип
мясорубка электрическая
Модель
Hyundai HY-MG5491
Основной цвет
черный
Дополнительный цвет
серебристый
Основные характеристики
Производительность
2 кг/мин
Мощность максимальная
1900 Вт
Мощность номинальная
450 Вт
Максимальное время непрерывной работы
10 мин
Реверс
есть
Самозатачивающийся нож
нет
Максимальная высота посуды
250 мм
Материал корпуса
пластик
Материал лотка
пластик
Насадки
Количество насадок
5 шт
Количество перфорированных дисков для фарша
3 шт
Размер отверстий в диске/решетке
3 мм, 5 мм, 7 мм
Насадка для кеббе
есть
Насадка для приготовления колбас
есть
Количество насадок для приготовления колбас
2 шт
Насадка для нарезки овощей
нет
Количество насадок для нарезки овощей
нет
Насадка-соковыжималка
нет
Насадка для нарезки печенья
нет
Отсек для хранения насадок
есть
Дополнительная информация
Дисплей
нет
Индикация
нет
Защита
от перегрузки
Количество скоростей
2 шт
Нескользящие основание
есть
Отсек для хранения шнура
есть
Длина сетевого шнура
1 м
Комплектация
насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 3 шт.
Питание
Напряжение питания
220В/50Гц
Потребляемая мощность в спящем режиме
нет
Мощность в выключенном режиме
нет
Габариты и вес
Ширина
28 см
Высота
37 см
Глубина
19 см
Вес
2.6 кг
Мясорубка Hyundai HY-MG5491 1900Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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