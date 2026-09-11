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Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный

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Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 1
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 2
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 3
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 4
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 5
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 6
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 7
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 8
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 9
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 10
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 11
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 12
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 13
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 14
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 15
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 16
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 17
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 18
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 19
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 20
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 21
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 22
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
белый, красный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
7
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 1
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 2
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 3
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 4
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 5
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 6
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 7
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 8
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 9
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 10
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 11
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 12
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 13
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 14
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 15
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 16
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 17
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 18
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 19
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 20
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 21
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 22
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596088
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
белый, красный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
7
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.1
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка-терка
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
насадка-терка, насадка-шинковка, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный

Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный Электромясорубка Scarlett SC-MG45M23 не только переработает мясо в фарш, но и поможет вам в приготовлении других блюд. Она укомплектована насадками для кеббе, набивки домашних колбасок и барабанами для терки и шинковки овощей. За считаные минуты вы приготовите поджарку для супа или заготовки для салата. Высокая мощность мотора 1800 Вт обеспечивает производительность 2 кг фарша в минуту. Это хорошее решение для тех, кто предпочитает готовить полуфабрикаты впрок. Диски с отверстиями различного диаметра (5 и 7 мм) позволят сделать и нежнейшие фрикадельки, и котлеты, и многие другие блюда. У прибора очень простое управление. Одна кнопка отвечает за включение, выключение и реверс. Если жилки и мясные волокна заблокируют шнек, вы сможете провернуть их обратно, не разбирая мясорубку. Система защиты от перегрева остановит работу и предотвратит поломку мотора. Чтобы второй диск не потерялся, храните их в специальном выдвижном отсеке в нижней части прибора. Сетевой шнур сматывается на держатель в основании корпуса.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
белый, красный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
7
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.1
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка-терка
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
насадка-терка, насадка-шинковка, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный Электромясорубка Scarlett SC-MG45M23 не только переработает мясо в фарш, но и поможет вам в приготовлении других блюд. Она укомплектована насадками для кеббе, набивки домашних колбасок и барабанами для терки и шинковки овощей. За считаные минуты вы приготовите поджарку для супа или заготовки для салата. Высокая мощность мотора 1800 Вт обеспечивает производительность 2 кг фарша в минуту. Это хорошее решение для тех, кто предпочитает готовить полуфабрикаты впрок. Диски с отверстиями различного диаметра (5 и 7 мм) позволят сделать и нежнейшие фрикадельки, и котлеты, и многие другие блюда. У прибора очень простое управление. Одна кнопка отвечает за включение, выключение и реверс. Если жилки и мясные волокна заблокируют шнек, вы сможете провернуть их обратно, не разбирая мясорубку. Система защиты от перегрева остановит работу и предотвратит поломку мотора. Чтобы второй диск не потерялся, храните их в специальном выдвижном отсеке в нижней части прибора. Сетевой шнур сматывается на держатель в основании корпуса.


Теги товара: пластиковые
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Доставка
Отзывы


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