Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
серый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
2 перфорированные решетки с отверстиями 5 и 7 мм, насадка для колбас, насадка для кебб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 440 руб.
8 010
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408340
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2 перфорированные решетки с отверстиями 5 и 7 мм, насадка для колбас, насадка для кебб
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 перфорированные решетки с отверстиями 5 и 7 мм, насадка для колбас, насадка для кеббе, документация, лоток, толкатель
Размеры в упаковке, см
28х23х22
Вес, кг.
3
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG4391
Мясорубка HYUNDAI HY-MG4391 станет надежным помощником при приготовлении домашнего фарша, колбасок и иных продуктов. Имеет мощность 1900 Вт и функцию реверса, которая позволяет прокручивать шнек назад, если вдруг застрял кусок мяса. Выполнена она из прочного пластика, который защищает от случайных повреждений, а значит, продлевает срок службы. Сделана мясорубка HYUNDAI HY-MG4391 в матовом сером оттенке, что делает ее не только многофункциональным устройством, но и стильным дополнением для кухни. При этом сама чаша, куда загружается мясо, сделана в черном цвете. Без перерыва устройство может работать около 5 минут, а после нужно дать ему передохнуть.
2 перфорированные решетки с отверстиями 5 и 7 мм, насадка для колбас, насадка для кебб
Материал лотка
пластик
Комплектация
2 перфорированные решетки с отверстиями 5 и 7 мм, насадка для колбас, насадка для кеббе, документация, лоток, толкатель
Описание
Мясорубка HYUNDAI HY-MG4391 станет надежным помощником при приготовлении домашнего фарша, колбасок и иных продуктов. Имеет мощность 1900 Вт и функцию реверса, которая позволяет прокручивать шнек назад, если вдруг застрял кусок мяса. Выполнена она из прочного пластика, который защищает от случайных повреждений, а значит, продлевает срок службы. Сделана мясорубка HYUNDAI HY-MG4391 в матовом сером оттенке, что делает ее не только многофункциональным устройством, но и стильным дополнением для кухни. При этом сама чаша, куда загружается мясо, сделана в черном цвете. Без перерыва устройство может работать около 5 минут, а после нужно дать ему передохнуть.
Мясорубка Hyundai HY-MG4391 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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