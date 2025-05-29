Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Насадки
насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, 3 металлических диска для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518321
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1200
Прочее
прорезиненные ножки
Функции и особенности
кеббе, домашнии колбаски
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, 3 металлических диска для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х25
Вес, кг.
2.5
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый
Металлическое соединение шнека с редуктором обеспечивает повышенный ресурс прибора и способствует долговечности мясорубки.
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1200
Прочее
прорезиненные ножки
Функции и особенности
кеббе, домашнии колбаски
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Развернуть
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, 3 металлических диска для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Металлическое соединение шнека с редуктором обеспечивает повышенный ресурс прибора и способствует долговечности мясорубки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат работает, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мясорубка за такие деньги, работает тихо, мясо крутит отлично!
Достоинства:
Комментарий:
О надежности говорить рано, но внешне красив и эстетичен.
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка пришла раньше срока, полный комплект, жена довольна) А вот к службе доставки претензия - коробка в масле как снаружи так и внутри, угол смят. Ребята, я конечно понимаю, что Вам надо быстро и оно не своё, но все-таки аккуратней надо. Проверил, все работает и в прямом вращении и реверс, как будем перерабатывать мясо - дополню отзыв) Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
машинка зверь, пашет за троих ,
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось.Жаль что не было мяса в комплекте чтобы проверить.Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка хорошая, лёгкая в эксплуатации, простая, в самый раз для домашнего пользования!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в пределах 3000. Отличная мясорубка. Стыковка шнека металл-металл. Полка для мяса - металл. Собрана хорошо - ничего не болтается, в процессе работы не дребезжит. Работает достаточно быстро, быстрее не надо. Ощущение качественного устройства присутствует. Никаких запахов при первом включении. Лайк
Достоинства:
Комментарий:
мотор работает, все в комплекте,спасибо за доставку в такую даль.на север Росии.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно греется и тогда пахнет пластиком
Достоинства:
Комментарий:
Дополняю ! После нескольких месяцев использования.Ничего не почернело ни нож ни аллюминеивые детали.Все в первозданном виде.Моется вообще прекрасно все отмывается от струи воды из под крана.Сперва была вроде как шумноватая на сейчас стала намного тише видимо шестерни притираются.Советую к покупке.Мощная !
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубкой довольна , продавец рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо. прошло пара месяцев, вопросов к качеству пока нет. корпус легко пачкается даже чистыми руками
Достоинства:
Комментарий:
выглядит достойно но ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший. пластиковая "толкалка" совсем дешёвого качества тонкий пластик. сама мясорубка \'коробка\' легкая,думала что будет тяжелее. Да она не особо тихая) имейте это ввиду! если кто то не любит шум,то это не ваш товар. Насадки мне понравились,самая мелкая прям мелкая-мелкая. мясо ещё не крутила. Думаю что будет в работе не плохо. но если вы часто и много работаете с мясорубкой,то на мой взгляд нужно брать более мощную. А эта для домашнего пользования.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мясорубка, пользуюсь месяц, крутит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка порадовала. работает замечательно, а главное шестерни металлические, это важно, говорит о долговечности.
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубки работают исправно!
Достоинства:
Комментарий:
отличная помощница хоззяйке
Достоинства:
Комментарий:
агрегат нормальный, жена довольная
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка отличная, все что хотела
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка перекрутила даже все жилы !!!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мясорубка, немного шумноватая
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мясорубка,справляется со своими задачами
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат работает, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мясорубка за такие деньги, работает тихо, мясо крутит отлично!
Достоинства:
Комментарий:
О надежности говорить рано, но внешне красив и эстетичен.
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка пришла раньше срока, полный комплект, жена довольна) А вот к службе доставки претензия - коробка в масле как снаружи так и внутри, угол смят. Ребята, я конечно понимаю, что Вам надо быстро и оно не своё, но все-таки аккуратней надо. Проверил, все работает и в прямом вращении и реверс, как будем перерабатывать мясо - дополню отзыв) Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
машинка зверь, пашет за троих ,
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось.Жаль что не было мяса в комплекте чтобы проверить.Надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка хорошая, лёгкая в эксплуатации, простая, в самый раз для домашнего пользования!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в пределах 3000. Отличная мясорубка. Стыковка шнека металл-металл. Полка для мяса - металл. Собрана хорошо - ничего не болтается, в процессе работы не дребезжит. Работает достаточно быстро, быстрее не надо. Ощущение качественного устройства присутствует. Никаких запахов при первом включении. Лайк
Достоинства:
Комментарий:
мотор работает, все в комплекте,спасибо за доставку в такую даль.на север Росии.
Достоинства:
Комментарий:
Сильно греется и тогда пахнет пластиком
Достоинства:
Комментарий:
Дополняю ! После нескольких месяцев использования.Ничего не почернело ни нож ни аллюминеивые детали.Все в первозданном виде.Моется вообще прекрасно все отмывается от струи воды из под крана.Сперва была вроде как шумноватая на сейчас стала намного тише видимо шестерни притираются.Советую к покупке.Мощная !
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубкой довольна , продавец рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо. прошло пара месяцев, вопросов к качеству пока нет. корпус легко пачкается даже чистыми руками
Достоинства:
Комментарий:
выглядит достойно но ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид хороший. пластиковая "толкалка" совсем дешёвого качества тонкий пластик. сама мясорубка \'коробка\' легкая,думала что будет тяжелее. Да она не особо тихая) имейте это ввиду! если кто то не любит шум,то это не ваш товар. Насадки мне понравились,самая мелкая прям мелкая-мелкая. мясо ещё не крутила. Думаю что будет в работе не плохо. но если вы часто и много работаете с мясорубкой,то на мой взгляд нужно брать более мощную. А эта для домашнего пользования.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мясорубка, пользуюсь месяц, крутит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка порадовала. работает замечательно, а главное шестерни металлические, это важно, говорит о долговечности.
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубки работают исправно!
Достоинства:
Комментарий:
отличная помощница хоззяйке
Достоинства:
Комментарий:
агрегат нормальный, жена довольная
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка отличная, все что хотела
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка перекрутила даже все жилы !!!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мясорубка, немного шумноватая
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мясорубка,справляется со своими задачами