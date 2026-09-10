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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 448548
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мясорубка, головка мясорубки в сборе (с установленным шнеком, ножом, решёткой и гайкой), толкатель, лоток для продуктов, инструкция по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х47х28
Вес, г.
367
Описание товара Мясорубка Vitek VT-3644
Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis характеризуется высокой мощностью и предназначена для измельчения продуктов питания. В устройстве есть функция реверса. Благодаря вращению в обратном направлении можно извлечь застрявшие кусочки продуктов. Модель оптимальна для обработки значительного количества мяса, рыбы, грибов или овощей. Решетка из нержавеющей стали с отверстиями среднего диаметра характеризуется высокой износостойкостью и сохраняет первоначальный внешний вид в процессе длительной эксплуатации.Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis оснащена длинным сетевым шнуром. Благодаря этому модель можно поставить на значительном расстоянии от розетки. Корпус мясорубки изготовлен из прочного пластика, устойчивого к сколам и трещинам. Время непрерывной работы устройства составляет 5 мин. Прорезиненные ножки уменьшают вибрацию во время работы и предотвращают скольжение мясорубки. В комплекте есть пластиковый лоток, предназначенный для удобной загрузки продуктов в устройство. Съемные детали можно мыть в воде с применением обычных средств.
мясорубка, головка мясорубки в сборе (с установленным шнеком, ножом, решёткой и гайкой), толкатель, лоток для продуктов, инструкция по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis характеризуется высокой мощностью и предназначена для измельчения продуктов питания. В устройстве есть функция реверса. Благодаря вращению в обратном направлении можно извлечь застрявшие кусочки продуктов. Модель оптимальна для обработки значительного количества мяса, рыбы, грибов или овощей. Решетка из нержавеющей стали с отверстиями среднего диаметра характеризуется высокой износостойкостью и сохраняет первоначальный внешний вид в процессе длительной эксплуатации.Мясорубка Vitek VT-3644 Metropolis оснащена длинным сетевым шнуром. Благодаря этому модель можно поставить на значительном расстоянии от розетки. Корпус мясорубки изготовлен из прочного пластика, устойчивого к сколам и трещинам. Время непрерывной работы устройства составляет 5 мин. Прорезиненные ножки уменьшают вибрацию во время работы и предотвращают скольжение мясорубки. В комплекте есть пластиковый лоток, предназначенный для удобной загрузки продуктов в устройство. Съемные детали можно мыть в воде с применением обычных средств.
Мясорубка Vitek VT-3644 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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