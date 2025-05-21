Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
60
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414548
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насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, насадки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х20
Вес, кг.
2.83
Описание товара Мясорубка Starwind SMG2341 белый
Мясорубка STARWIND SMG2341 - отличная находка для хозяйки. Ее эргономичная форма и стильный дизайн станут изюминкой любой кухни. Электромясорубка имеет небольшой размер и отлично впишется в рабочее пространство, а при хранении в кухонном шкафу займет совсем немного места. С помощью этого универсального устройства вы сможете приготовить не только мясной или овощной фарш, но и сразу сделать кеббе и домашние колбаски. Для этого в комплект поставки входят дополнительные насадки. Прибор с мощностью 1800 ватт позволит перекручивать около двух килограммов мяса в минуту. Двигатель мясорубки оснащен возможностью обратного хода, что может пригодиться, если кусочек мяса застрянет внутри. Тщательно продуманная конструкция устройства, а также наличие специальных функций: защиты от перегрева и защиты от перегрузки, гарантируют бесперебойную работу весь эксплуатационный срок. Все элементы, контактирующие с продуктами изготовленные из качественного металла, предотвращающего коррозию или специального пищевого пластика. Основание электромясорубки оборудовано прорезиненными ножками, обеспечивающими устойчивость и отсутствие вибрации во время работы.
Комментарий:
Мясорубка совсем небольшая и гудит совсем не громко. Но рубит мясо на удивление хорошо. Первый раз нарезали свинину и сало кубиками 2 *2 - машинка отработала без малейших затруднений. Второй раз нарезала мясо ( свинину и говядину) полосками - и тоже никаких проблем. Нож и решетку мою, протираю насухо сразу, заворачиваю в промасленный пергамент - пока все отлично. Честно говоря очень долго выбирала мясорубку. Пришла к выводу, что если хочу действительно хорошую, то надо готовить не меньше 10тыс. Но с другой стороны мясорубка нужна мне не каждый день и пропускать на ней не больше кг - двух за раз И всё таки решила не переплачивать и с учетом отзывов, выбрала вот этот прибор. И , думаю, не прогадала! Пока во всяком случае, очень приятное впечатление от нее!
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
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Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, насадки
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка STARWIND SMG2341 - отличная находка для хозяйки. Ее эргономичная форма и стильный дизайн станут изюминкой любой кухни. Электромясорубка имеет небольшой размер и отлично впишется в рабочее пространство, а при хранении в кухонном шкафу займет совсем немного места. С помощью этого универсального устройства вы сможете приготовить не только мясной или овощной фарш, но и сразу сделать кеббе и домашние колбаски. Для этого в комплект поставки входят дополнительные насадки. Прибор с мощностью 1800 ватт позволит перекручивать около двух килограммов мяса в минуту. Двигатель мясорубки оснащен возможностью обратного хода, что может пригодиться, если кусочек мяса застрянет внутри. Тщательно продуманная конструкция устройства, а также наличие специальных функций: защиты от перегрева и защиты от перегрузки, гарантируют бесперебойную работу весь эксплуатационный срок. Все элементы, контактирующие с продуктами изготовленные из качественного металла, предотвращающего коррозию или специального пищевого пластика. Основание электромясорубки оборудовано прорезиненными ножками, обеспечивающими устойчивость и отсутствие вибрации во время работы.
Комментарий:
Мясорубка совсем небольшая и гудит совсем не громко. Но рубит мясо на удивление хорошо. Первый раз нарезали свинину и сало кубиками 2 *2 - машинка отработала без малейших затруднений. Второй раз нарезала мясо ( свинину и говядину) полосками - и тоже никаких проблем. Нож и решетку мою, протираю насухо сразу, заворачиваю в промасленный пергамент - пока все отлично. Честно говоря очень долго выбирала мясорубку. Пришла к выводу, что если хочу действительно хорошую, то надо готовить не меньше 10тыс. Но с другой стороны мясорубка нужна мне не каждый день и пропускать на ней не больше кг - двух за раз И всё таки решила не переплачивать и с учетом отзывов, выбрала вот этот прибор. И , думаю, не прогадала! Пока во всяком случае, очень приятное впечатление от нее!
Мясорубка Starwind SMG2341 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Starwind SMG2341 белый
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка совсем небольшая и гудит совсем не громко. Но рубит мясо на удивление хорошо. Первый раз нарезали свинину и сало кубиками 2 *2 - машинка отработала без малейших затруднений. Второй раз нарезала мясо ( свинину и говядину) полосками - и тоже никаких проблем. Нож и решетку мою, протираю насухо сразу, заворачиваю в промасленный пергамент - пока все отлично. Честно говоря очень долго выбирала мясорубку. Пришла к выводу, что если хочу действительно хорошую, то надо готовить не меньше 10тыс. Но с другой стороны мясорубка нужна мне не каждый день и пропускать на ней не больше кг - двух за раз И всё таки решила не переплачивать и с учетом отзывов, выбрала вот этот прибор. И , думаю, не прогадала! Пока во всяком случае, очень приятное впечатление от нее!