Мясорубка Starwind SMG3225 1500Вт красный
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
красный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1500
Прочее
прорезиненные ножки
Страна бренда
Россия
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
красный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х23
Вес, кг.
3.4
Описание товара Мясорубка Starwind SMG3225 1500Вт красный
Мясорубка Starwind SMG3225 оснащена мощным мотором и долговечным ножом. Модель кухонного прибора способна перерабатывать мясо в считанные минуты. Ведь ее мощность находится в пределах порядка 1500 Ватт. Здесь нет опции смены скоростного режима, но присутствует реверсивная функция, имеется защитный комплекс от перегрева/перегрузки. В комплекте есть три диска для создания мясного фарша, одна насадка для приготовления вкусных колбасок и одна для шинкования. Дизайн прибора отличает ярко-красный цвет, он будет уместен на многих современных кухнях.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1500
Прочее
прорезиненные ножки
Страна бренда
Россия
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
красный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Развернуть
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Мясорубка Starwind SMG3225 оснащена мощным мотором и долговечным ножом. Модель кухонного прибора способна перерабатывать мясо в считанные минуты. Ведь ее мощность находится в пределах порядка 1500 Ватт. Здесь нет опции смены скоростного режима, но присутствует реверсивная функция, имеется защитный комплекс от перегрева/перегрузки. В комплекте есть три диска для создания мясного фарша, одна насадка для приготовления вкусных колбасок и одна для шинкования. Дизайн прибора отличает ярко-красный цвет, он будет уместен на многих современных кухнях.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Starwind SMG3225 1500Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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