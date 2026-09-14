Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х27х17
Вес, кг.
3
Описание товара Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным
С электрической мясорубкой Scarlett SC-MG45S62 вы сможете существенно расширить свои возможности на кухне. Прибор не только измельчает продукты в фарш, но и позволяет делать из него кеббе и колбаски. При номинальной мощности 300 Вт производительность прибора достигает 2 кг/мин. Двигатель модели защищен от перегрузки, а система реверса освобождает от необходимости разбирать прибор, если внутри что-то застряло. Время непрерывного функционирования мясорубки Scarlett SC-MG45S62 составляет 7 мин. Корпус прибора, лоток и толкатель выполнены из пластика.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
С электрической мясорубкой Scarlett SC-MG45S62 вы сможете существенно расширить свои возможности на кухне. Прибор не только измельчает продукты в фарш, но и позволяет делать из него кеббе и колбаски. При номинальной мощности 300 Вт производительность прибора достигает 2 кг/мин. Двигатель модели защищен от перегрузки, а система реверса освобождает от необходимости разбирать прибор, если внутри что-то застряло. Время непрерывного функционирования мясорубки Scarlett SC-MG45S62 составляет 7 мин. Корпус прибора, лоток и толкатель выполнены из пластика.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным