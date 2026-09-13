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Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый

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Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 1
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 2
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 3
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 4
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 5
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 6
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 7
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 8
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 9
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 10
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 11
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 12
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 13
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 14
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 15
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 16
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 17
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 18
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 19
Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый, серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 1
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 3
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 4
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 5
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 6
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 7
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 8
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 9
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 10
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 11
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 12
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 13
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 14
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 15
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 16
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 17
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 18
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 19
  • Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703942
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1800
Прочее
прорезиненные ножки
Страна бренда
Республика Корея
Функции и особенности
диски с отверстиями диаметром 5 мм и 7 мм, большая камера шинковки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый, серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
для колбас, для кеббе, для шинковки (3 шт.), диск для фарша (2 шт.)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х22
Вес, кг.
2.58

Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый

Мясорубка и овощерезка 2 в 1 Hyundai HY-MG3144 станет отличным помощником на кухне. С её помощью можно не только превратить мясо в фарш, но и мелко нашинковать овощи и другие продукты, а также готовить колбасы и кеббе. Шток мясорубки приводит в действие мотор мощностью 1800 Вт, что гарантирует производительность до 2.2 кг фарша в минуту и однородное перемалывание. Острейший нож из высокопрочной нержавеющей стали легко справится с резкой любых видов мяса. Функция реверса, то есть смены направления вращения шнека, поможет легко решить проблему застревания кусков мяса. Два перфорированных диска с отверстиями диаметром 5 и 7 мм обеспечивают возможность получения фарша разной консистенции для приготовления разных блюд. Дополнительная рабочая камера, барабан и 3 насадки для шинковки помогут быстро измельчить продукты с минимальными усилиями. Насадки для колбас и кеббе облегчает наполнение оболочки при приготовлении сосисок, сарделек и других видов колбасных изделий, а также приготовление фаршированных блюд. Мясорубка Hyundai HY-MG3144 оснащена защитой от перегрева, которая автоматически отключит прибор при блокировке вала. В комплектацию входит толкатель, который делает процесс перемещения мяса с лотка в приемное отверстие максимально удобным и безопасным. Мясорубка с функцией овощерезки Hyundai HY-MG3144 удачно сочетает в себе широкие функциональные возможности и удобство эксплуатации. Управление прибором осуществляется при помощи единственной многопозиционной кнопки, а сборка и подготовка к работе занимают минимум времени.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1800
Прочее
прорезиненные ножки
Страна бренда
Республика Корея
Функции и особенности
диски с отверстиями диаметром 5 мм и 7 мм, большая камера шинковки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый, серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Развернуть
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
для колбас, для кеббе, для шинковки (3 шт.), диск для фарша (2 шт.)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка и овощерезка 2 в 1 Hyundai HY-MG3144 станет отличным помощником на кухне. С её помощью можно не только превратить мясо в фарш, но и мелко нашинковать овощи и другие продукты, а также готовить колбасы и кеббе. Шток мясорубки приводит в действие мотор мощностью 1800 Вт, что гарантирует производительность до 2.2 кг фарша в минуту и однородное перемалывание. Острейший нож из высокопрочной нержавеющей стали легко справится с резкой любых видов мяса. Функция реверса, то есть смены направления вращения шнека, поможет легко решить проблему застревания кусков мяса. Два перфорированных диска с отверстиями диаметром 5 и 7 мм обеспечивают возможность получения фарша разной консистенции для приготовления разных блюд. Дополнительная рабочая камера, барабан и 3 насадки для шинковки помогут быстро измельчить продукты с минимальными усилиями. Насадки для колбас и кеббе облегчает наполнение оболочки при приготовлении сосисок, сарделек и других видов колбасных изделий, а также приготовление фаршированных блюд. Мясорубка Hyundai HY-MG3144 оснащена защитой от перегрева, которая автоматически отключит прибор при блокировке вала. В комплектацию входит толкатель, который делает процесс перемещения мяса с лотка в приемное отверстие максимально удобным и безопасным. Мясорубка с функцией овощерезки Hyundai HY-MG3144 удачно сочетает в себе широкие функциональные возможности и удобство эксплуатации. Управление прибором осуществляется при помощи единственной многопозиционной кнопки, а сборка и подготовка к работе занимают минимум времени.


Теги товара: пластиковые
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