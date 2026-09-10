Мясорубка Scarlett SC-MG45M20 белый
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414549
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.12
Описание товара Мясорубка Scarlett SC-MG45M20 белый
Мясорубка Scarlett SC-MG45M20 – это прибор высокой производительности для измельчения сырых и обработанных продуктов, натирания и шинковки, а также приготовления колбас и кеббе. С помощью этой модели вы сможете легко и быстро переработать даже жилистое мясо или твёрдые овощи. Мясорубка оснащена износостойким ножом, выполненным из качественной высокопрочной стали. Помимо насадки-мясорубки для приготовления фарша из разных продуктов в комплектацию входят тёрка и шинковка для овощей и фруктов, а также насадки для приготовления колбас и кеббе, чтобы максимально расширить возможности прибора.
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Мясорубка Scarlett SC-MG45M20 – это прибор высокой производительности для измельчения сырых и обработанных продуктов, натирания и шинковки, а также приготовления колбас и кеббе. С помощью этой модели вы сможете легко и быстро переработать даже жилистое мясо или твёрдые овощи. Мясорубка оснащена износостойким ножом, выполненным из качественной высокопрочной стали. Помимо насадки-мясорубки для приготовления фарша из разных продуктов в комплектацию входят тёрка и шинковка для овощей и фруктов, а также насадки для приготовления колбас и кеббе, чтобы максимально расширить возможности прибора.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
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