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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый, серый
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
диск/решетка для фарша (3 шт.), для «кеббе», для домашней колбасы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664565
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диск/решетка для фарша (3 шт.), для «кеббе», для домашней колбасы
Материал лотка
пластик
Комплектация
перфорированный диск 3 шт., насадка для кеббе; Насадка для колбасы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х21
Вес, кг.
3.25
Описание товара Мясорубка BQ MG2006 серый
Электрическая мясорубка BQ MG2006 позволит с легкостью переработать мясо в однородный фарш. Производительность мясорубки составляет 2 кг/мин. Высокопрочный шнек и нож из высококачественной нержавеющей стали обладают повышенной износостойкостью, тем самым повышая эффективность работы и продлевая срок службы прибора. Функция "Реверс" позволяет прокручивать мясо в обратном направлении, в случае если оно застряло. Прорезиненные ножки значительно облегчают процесс приготовления, благодаря им прибор устойчиво стоит на поверхности с разными покрытиями. За мясорубкой легко ухаживать благодаря цельнометаллическому корпусу. В комплектацию входят 3 диска для фарша, а также насадки для колбасок и кеббе. Кроме того, мясорубка укомплектована специальным отсеком для хранения дисков, а также удобной ручкой для переноски. В данной модели прекрасно сочетаются компактный размер и мощь. Мясорубка от компании BQ придется по душе как домохозяйкам, так и профессионалам.
диск/решетка для фарша (3 шт.), для «кеббе», для домашней колбасы
Материал лотка
пластик
Комплектация
перфорированный диск 3 шт., насадка для кеббе; Насадка для колбасы
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Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая мясорубка BQ MG2006 позволит с легкостью переработать мясо в однородный фарш. Производительность мясорубки составляет 2 кг/мин. Высокопрочный шнек и нож из высококачественной нержавеющей стали обладают повышенной износостойкостью, тем самым повышая эффективность работы и продлевая срок службы прибора. Функция "Реверс" позволяет прокручивать мясо в обратном направлении, в случае если оно застряло. Прорезиненные ножки значительно облегчают процесс приготовления, благодаря им прибор устойчиво стоит на поверхности с разными покрытиями. За мясорубкой легко ухаживать благодаря цельнометаллическому корпусу. В комплектацию входят 3 диска для фарша, а также насадки для колбасок и кеббе. Кроме того, мясорубка укомплектована специальным отсеком для хранения дисков, а также удобной ручкой для переноски. В данной модели прекрасно сочетаются компактный размер и мощь. Мясорубка от компании BQ придется по душе как домохозяйкам, так и профессионалам.
Мясорубка BQ MG2006 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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