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Мясорубка BQ MG2006 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка BQ MG2006 серый

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Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 1
Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 2
Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 3
Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 4
Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 5
Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый, серый
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
диск/решетка для фарша (3 шт.), для «кеббе», для домашней колбасы
  • Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 1
  • Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 2
  • Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 3
  • Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 4
  • Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 5
  • Мясорубка BQ MG2006 серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664565
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый, серый
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
диск/решетка для фарша (3 шт.), для «кеббе», для домашней колбасы
Материал лотка
пластик
Комплектация
перфорированный диск 3 шт., насадка для кеббе; Насадка для колбасы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х21
Вес, кг.
3.25

Описание товара Мясорубка BQ MG2006 серый

Электрическая мясорубка BQ MG2006 позволит с легкостью переработать мясо в однородный фарш. Производительность мясорубки составляет 2 кг/мин. Высокопрочный шнек и нож из высококачественной нержавеющей стали обладают повышенной износостойкостью, тем самым повышая эффективность работы и продлевая срок службы прибора. Функция "Реверс" позволяет прокручивать мясо в обратном направлении, в случае если оно застряло. Прорезиненные ножки значительно облегчают процесс приготовления, благодаря им прибор устойчиво стоит на поверхности с разными покрытиями. За мясорубкой легко ухаживать благодаря цельнометаллическому корпусу. В комплектацию входят 3 диска для фарша, а также насадки для колбасок и кеббе. Кроме того, мясорубка укомплектована специальным отсеком для хранения дисков, а также удобной ручкой для переноски. В данной модели прекрасно сочетаются компактный размер и мощь. Мясорубка от компании BQ придется по душе как домохозяйкам, так и профессионалам.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG2006 серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый, серый
Максимальное время непрерывной работы
10
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
диск/решетка для фарша (3 шт.), для «кеббе», для домашней колбасы
Материал лотка
пластик
Комплектация
перфорированный диск 3 шт., насадка для кеббе; Насадка для колбасы
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Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая мясорубка BQ MG2006 позволит с легкостью переработать мясо в однородный фарш. Производительность мясорубки составляет 2 кг/мин. Высокопрочный шнек и нож из высококачественной нержавеющей стали обладают повышенной износостойкостью, тем самым повышая эффективность работы и продлевая срок службы прибора. Функция "Реверс" позволяет прокручивать мясо в обратном направлении, в случае если оно застряло. Прорезиненные ножки значительно облегчают процесс приготовления, благодаря им прибор устойчиво стоит на поверхности с разными покрытиями. За мясорубкой легко ухаживать благодаря цельнометаллическому корпусу. В комплектацию входят 3 диска для фарша, а также насадки для колбасок и кеббе. Кроме того, мясорубка укомплектована специальным отсеком для хранения дисков, а также удобной ручкой для переноски. В данной модели прекрасно сочетаются компактный размер и мощь. Мясорубка от компании BQ придется по душе как домохозяйкам, так и профессионалам.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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