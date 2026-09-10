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Портативная акустика Ritmix SP-690B black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Ritmix SP-690B black

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Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 1
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 2
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 3
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 4
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 5
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 6
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 7
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
36
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 1
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 2
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 3
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 4
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 5
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 6
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 7
  • Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 421049
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
TWS-режим (создание стереопары с такой же моделью). RGB-подсветка сделает эту колонку подобием диско-шара и переведет Ваше настроение в нужное русло. А когда этого станет мало, то к ней можно будет подключить микрофон, и ваш голос обязательно будет услышан за громкой музыкой.
Звук
2.0
Мощность, Вт
36
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
450 x 230 x 160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Портативная акустика Ritmix SP-690B black

Колонка портативная беспроводная RITMIX SP-690B black поддерживает Bluetooth 5.0, устанавливающий надежное и быстрое соединение и расходующий меньше энергии по сравнению с предыдущими версиями. Есть удобная ручка для переноски. RGB-подсветка сделает колонку диско-шаром и переведет ваше настроение в нужное русло. К SP-690B можно подключить микрофон, если вас вдруг никто не слышит за громкой музыкой или вам захотелось стать звездой вечера.

Отзывы о товаре Портативная акустика Ritmix SP-690B black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
TWS-режим (создание стереопары с такой же моделью). RGB-подсветка сделает эту колонку подобием диско-шара и переведет Ваше настроение в нужное русло. А когда этого станет мало, то к ней можно будет подключить микрофон, и ваш голос обязательно будет услышан за громкой музыкой.
Звук
2.0
Мощность, Вт
36
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
450 x 230 x 160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Колонка портативная беспроводная RITMIX SP-690B black поддерживает Bluetooth 5.0, устанавливающий надежное и быстрое соединение и расходующий меньше энергии по сравнению с предыдущими версиями. Есть удобная ручка для переноски. RGB-подсветка сделает колонку диско-шаром и переведет ваше настроение в нужное русло. К SP-690B можно подключить микрофон, если вас вдруг никто не слышит за громкой музыкой или вам захотелось стать звездой вечера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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