Портативная акустика Ritmix SP-690B black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
36
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421049
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
TWS-режим (создание стереопары с такой же моделью). RGB-подсветка сделает эту колонку подобием диско-шара и переведет Ваше настроение в нужное русло. А когда этого станет мало, то к ней можно будет подключить микрофон, и ваш голос обязательно будет услышан за громкой музыкой.
Звук
2.0
Мощность, Вт
36
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
450 x 230 x 160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Портативная акустика Ritmix SP-690B black
Колонка портативная беспроводная RITMIX SP-690B black поддерживает Bluetooth 5.0, устанавливающий надежное и быстрое соединение и расходующий меньше энергии по сравнению с предыдущими версиями. Есть удобная ручка для переноски. RGB-подсветка сделает колонку диско-шаром и переведет ваше настроение в нужное русло. К SP-690B можно подключить микрофон, если вас вдруг никто не слышит за громкой музыкой или вам захотелось стать звездой вечера.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
TWS-режим (создание стереопары с такой же моделью). RGB-подсветка сделает эту колонку подобием диско-шара и переведет Ваше настроение в нужное русло. А когда этого станет мало, то к ней можно будет подключить микрофон, и ваш голос обязательно будет услышан за громкой музыкой.
Звук
2.0
Мощность, Вт
36
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
100
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
450 x 230 x 160 мм
Страна производитель
Китай
Колонка портативная беспроводная RITMIX SP-690B black поддерживает Bluetooth 5.0, устанавливающий надежное и быстрое соединение и расходующий меньше энергии по сравнению с предыдущими версиями. Есть удобная ручка для переноски. RGB-подсветка сделает колонку диско-шаром и переведет ваше настроение в нужное русло. К SP-690B можно подключить микрофон, если вас вдруг никто не слышит за громкой музыкой или вам захотелось стать звездой вечера.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Ritmix SP-690B black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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