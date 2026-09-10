Микрофон Oklick MP-M009B черный
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Характеристики
Описание товара Микрофон Oklick MP-M009B черный
Проводной микрофон OKLICK MP-M009B относится к разряду устройств бюджетного ценового сегмента. Длина провода составляет 1, 8 м, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную работу с аппаратом. Чувствительность микрофона - 58 дБ, а его частотность находится в диапазоне от 50 Гц до 16 Кгц. Это обеспечивает хороший звук во время использования устройства на самых различных мероприятиях, в залах с разнообразными акустическими характеристиками. Габариты микрофона OKLICK MP-M009B составляют 155x254 мм (ширина, высота соответственно), а его масса - 65 г. Такое устройство удобно и комфортно будет держать в руках даже на протяжении продолжительного мероприятия. Производитель предоставляет гарантию на аппарат один год.
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