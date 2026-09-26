Top.Mail.Ru
Чехол LuxCase для APPLE iPhone 12 Mini TPU+PC 2mm Transparent 63104 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол LuxCase для APPLE iPhone 12 Mini TPU+PC 2mm Transparent 63104

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол LuxCase для APPLE iPhone 12 Mini TPU+PC 2mm Transparent 63104
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
рисунок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 416929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
рисунок
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
160

Описание товара Чехол LuxCase для APPLE iPhone 12 Mini TPU+PC 2mm Transparent 63104

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол LuxCase для APPLE iPhone 12 Mini TPU+PC 2mm Transparent 63104




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
рисунок
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол LuxCase для APPLE iPhone 12 Mini TPU+PC 2mm Transparent 63104 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...