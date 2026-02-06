Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный
Описание товара Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный Мультиварка STARWIND SMC4201 представляет собой идеального помощника на любой современной кухне. Возможности этого прибора безграничны. Приготовление каш на молоке и на воде, первые, вторые блюда, выпечка, еда на пару, йогурт - все доступно, а самое главное, не требует присутствия человека. Ничего не будет выкипать и подгорать, не надо постоянно следить и перемешивать. Необходимо только загрузить продукты и можно заниматься дальше своими делами. Все происходит в автоматическом режиме. Есть функция отсрочки старта до 24 часов, что позволяет насладиться вкусной и горячей едой. Мультиварка «Старвинд» оборудована пятилитровой чашей с качественным антипригарным покрытием. За ней легко ухаживать, можно мыть в посудомоечной машине. Корзина для приготовления на пару входит в комплект. Умная кастрюлька программируется под тип продуктов с помощью специальных режимов. При необходимости прибавляем или убавляем время готовки, спокойно оставляем прибор без присмотра. Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам , Аэрогрили , Грили , Йогуртницы , Микроволновые печи , Минипечи , Мультиварки , Мультипекари , Пароварки , Плитки электрические , Сушилки для овощей и фруктов , Сэндвичницы , Тостеры , Фритюрницы , Хлебопечки
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Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, всё работает. Комплектация соответствует заявленной. Уже готовлю. Всё получается. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука, на вахте незаменимая вещь экономит время.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая штука, жаль крышка не отсоединяется от основания.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, работает здорово, с первого же дня заступила на дежурство на кухне
Достоинства:
Комментарий:
порвана упаковка но это не критично работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро за это спасибо,всё работает,полный комплект,минус звезда за упаковку пришла в родной коробке не запечатана мерный стаканчик сломан и по объему указано 5 литров на самом деле 4 литра,досадно но ладно очень нужна была срочно возвращать не стал.
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка\"STARWIND\" на 5 литров. цвет черный, серебристый. Ещё не пользовалась, но надеюсь, что не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Марку эту знаю: Планетарный миксер работает уже 5 лет. Сама мультиварка ок. Тушение, голубцы и даже паста по программе готовит вкусно. Пищит по готовности, подогревает все ок. Снимаю звезду - пришла с вмятиной на корпусе. На функционал не повлияло, но почему платишь как за новую, а получаешь повреженную вещь
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка пришла целая, без вмятин. Ставила воду на программу суп, закипела.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично на 5. Брали мужу на вахту, готовит с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась мультиварка,сразу же приготовили плов. Получился очень вкусный. Готовился быстро. Рекомендую. доставка быстрая,в управлении проста
Достоинства:
Комментарий:
Оборудование на высшем уровне Функций очень много, как раз то что надо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пароварка-скороыарка, есть клапан для спускания пара
Достоинства:
Комментарий:
Классная мультиварка. Много функций. Хорошая цена и качество.
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок. обидно только одно что коробку повредили при доставки
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в указанный срок. Купила взамен сломавшейся мультиварки. Выбрала эту фирму так как есть уже телевизор и микроволновка этой фирмы. Плов и шарлотка получились. Тонковат металл чаши и название режимов мелковато. По управлению все понятно интуитивно.
Отзывы о товаре Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, всё работает. Комплектация соответствует заявленной. Уже готовлю. Всё получается. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука, на вахте незаменимая вещь экономит время.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая штука, жаль крышка не отсоединяется от основания.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, работает здорово, с первого же дня заступила на дежурство на кухне
Достоинства:
Комментарий:
порвана упаковка но это не критично работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро за это спасибо,всё работает,полный комплект,минус звезда за упаковку пришла в родной коробке не запечатана мерный стаканчик сломан и по объему указано 5 литров на самом деле 4 литра,досадно но ладно очень нужна была срочно возвращать не стал.
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка\"STARWIND\" на 5 литров. цвет черный, серебристый. Ещё не пользовалась, но надеюсь, что не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Марку эту знаю: Планетарный миксер работает уже 5 лет. Сама мультиварка ок. Тушение, голубцы и даже паста по программе готовит вкусно. Пищит по готовности, подогревает все ок. Снимаю звезду - пришла с вмятиной на корпусе. На функционал не повлияло, но почему платишь как за новую, а получаешь повреженную вещь
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка пришла целая, без вмятин. Ставила воду на программу суп, закипела.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично на 5. Брали мужу на вахту, готовит с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась мультиварка,сразу же приготовили плов. Получился очень вкусный. Готовился быстро. Рекомендую. доставка быстрая,в управлении проста
Достоинства:
Комментарий:
Оборудование на высшем уровне Функций очень много, как раз то что надо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пароварка-скороыарка, есть клапан для спускания пара
Достоинства:
Комментарий:
Классная мультиварка. Много функций. Хорошая цена и качество.
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок. обидно только одно что коробку повредили при доставки
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в указанный срок. Купила взамен сломавшейся мультиварки. Выбрала эту фирму так как есть уже телевизор и микроволновка этой фирмы. Плов и шарлотка получились. Тонковат металл чаши и название режимов мелковато. По управлению все понятно интуитивно.