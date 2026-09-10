Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414539
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
Приготовление на пару, "Мультиповар", "Выпечка", "Тушение", "Молочная каша", "Плов", "Суп", "Жарка", "Крупы", "Йогурт"
Функции и особенности
Поддержание тепла, Отложенный старт, Приготовление на пару, Жарка, Йогурт, Молочная каша, Выпечка, Мультиповар
Комплектация
Мерный стаканчик; Пароварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х32
Вес, кг.
3.5
Описание товара Мультиварка Supra MCS-5114 серебристый/черный
Мультиварка, мощность 860 Вт, объем 5 л, покрытие чаши антипригарное, электронное управление, количество программ 10, дисплей светодиодный (LED), таймер 24 ч, материал корпуса: сталь, отложенный старт, ручная установка температуры, автоматические программы приготовления, автоподогрев, предварительная отмена автоподогрева.
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Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
860
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
Приготовление на пару, "Мультиповар", "Выпечка", "Тушение", "Молочная каша", "Плов", "Суп", "Жарка", "Крупы", "Йогурт"
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Функции и особенности
Поддержание тепла, Отложенный старт, Приготовление на пару, Жарка, Йогурт, Молочная каша, Выпечка, Мультиповар
Комплектация
Мерный стаканчик; Пароварка
Страна производитель
Китай
Мультиварка, мощность 860 Вт, объем 5 л, покрытие чаши антипригарное, электронное управление, количество программ 10, дисплей светодиодный (LED), таймер 24 ч, материал корпуса: сталь, отложенный старт, ручная установка температуры, автоматические программы приготовления, автоподогрев, предварительная отмена автоподогрева.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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