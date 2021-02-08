Медленноварка Kitfort КТ-208
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Характеристики
Тип товара
Медленноварки
Потребляемая мощность, Вт
280
Материал чаши
керамика
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Тип управления
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217101
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медленноварки
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
металл
Основной цвет
стальной
Прочее
поддержание тепла
Страна производства
Китай
Потребляемая мощность, Вт
280
Материал чаши
керамика
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Тип управления
механическое
Управление с мобильного устройства
нет
Функции и особенности
программы молочная каша, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, крупа
Комплектация
медленноварка - основной блок, съёмная керамическая кастрюля, стеклянная крышка, руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х23
Вес, кг.
5.55
Описание товара Медленноварка Kitfort КТ-208
Медленноварка Kitfort КТ-208 является отличным решением для тех, кто любит блюда длительного приготовления. Это каши, рагу, жаркое, соусы, варенье, топленое молоко и ряженка, пудинги, и даже пироги. Тушение, томление или запекание при невысокой температуре, с минимальным количеством жиров или в собственном соку, является одним из лучших вариантов приготовления диетических блюд. Так как медленноварка готовит продукты при малых температурах, продукты в ней не подгорают и не выкипают. Их не надо постоянно помешивать. В медленноварке даже жилистое дешевое мясо получается мягким и нежным.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Медленноварки
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
металл
Основной цвет
стальной
Прочее
поддержание тепла
Страна производства
Китай
Потребляемая мощность, Вт
280
Материал чаши
керамика
Антипригарное покрытие чаши
керамическое
Тип управления
механическое
Управление с мобильного устройства
нет
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Функции и особенности
программы молочная каша, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, крупа
Комплектация
медленноварка - основной блок, съёмная керамическая кастрюля, стеклянная крышка, руководство по эксплуатации
Страна производитель
Китай
Медленноварка Kitfort КТ-208 является отличным решением для тех, кто любит блюда длительного приготовления. Это каши, рагу, жаркое, соусы, варенье, топленое молоко и ряженка, пудинги, и даже пироги. Тушение, томление или запекание при невысокой температуре, с минимальным количеством жиров или в собственном соку, является одним из лучших вариантов приготовления диетических блюд. Так как медленноварка готовит продукты при малых температурах, продукты в ней не подгорают и не выкипают. Их не надо постоянно помешивать. В медленноварке даже жилистое дешевое мясо получается мягким и нежным.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки
Теги товара: с керамической чашей
Достоинства:
Керамическая чаша, отличный объём - 5л
Недостатки:
Их не может быть
Комментарий:
Давно приглядывалась к этому чуду, читала отзывы. Марку Kitfort очень люблю. У меня дома кофеварка рожкового типа и сэндвичница этой марки. Поэтому и медленноварку себе и маме в подарок выбрала от Kitfort. Правда я купила Kitfort КТ-209, но разница лишь в объёме чаши. Я выбрала средний объём, чтобы и холодец сварить, и борщ, а также варить варенье) Выбрала механическое управление, потому что считаю, что чем проще устроена техника, тем лучше. Увеличивается срок службы. Проверено. Медленноварки только что были доставлены, ещё не пробовала что-то готовить. Проверила целостность чаши и крышки. Всё в порядке. Хочу сказать, что с накопленными КэтКоинами цена за единицу вышла очень приятной) Спасибо, Котофото! Спасибо, Kitfort!
Медленноварка Kitfort КТ-208 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Медленноварка Kitfort КТ-208
Достоинства:
Керамическая чаша, отличный объём - 5л
Недостатки:
Их не может быть
Комментарий:
Давно приглядывалась к этому чуду, читала отзывы. Марку Kitfort очень люблю. У меня дома кофеварка рожкового типа и сэндвичница этой марки. Поэтому и медленноварку себе и маме в подарок выбрала от Kitfort. Правда я купила Kitfort КТ-209, но разница лишь в объёме чаши. Я выбрала средний объём, чтобы и холодец сварить, и борщ, а также варить варенье) Выбрала механическое управление, потому что считаю, что чем проще устроена техника, тем лучше. Увеличивается срок службы. Проверено. Медленноварки только что были доставлены, ещё не пробовала что-то готовить. Проверила целостность чаши и крышки. Всё в порядке. Хочу сказать, что с накопленными КэтКоинами цена за единицу вышла очень приятной) Спасибо, Котофото! Спасибо, Kitfort!