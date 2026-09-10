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Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный

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Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 1
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 2
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 3
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 4
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 5
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 6
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 7
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 8
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 9
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 10
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 11
Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 1
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 2
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 3
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 4
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 5
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 6
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 7
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 8
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 9
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 10
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 11
  • Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414246
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
3

Описание товара Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный

Минисистема Hyundai H-MAC220 черный 45Вт/FM/USB/BT/SD/MMC. Тюнер FM. Микрофонный вход. Разъем подключения наушников 3.5мм. Суммарная мощность (RMS) 45 Вт. Интерфейс USB. Bluetooth. Поддержка карт памяти SD/MMC. Запись на USB носитель. Караоке. Пульт ДУ в комплекте. ЖК-дисплей. Эквалайзер.

Отзывы о товаре Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Описание
Минисистема Hyundai H-MAC220 черный 45Вт/FM/USB/BT/SD/MMC. Тюнер FM. Микрофонный вход. Разъем подключения наушников 3.5мм. Суммарная мощность (RMS) 45 Вт. Интерфейс USB. Bluetooth. Поддержка карт памяти SD/MMC. Запись на USB носитель. Караоке. Пульт ДУ в комплекте. ЖК-дисплей. Эквалайзер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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