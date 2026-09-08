Top.Mail.Ru
Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL - фото 1
Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL - фото 1
  • Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127813
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х20
Вес, кг.
5

Описание товара Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL

SVEN SPS-702 - представитель 2.0 линейки SVEN. Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Разъем для наушников.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
SVEN SPS-702 - представитель 2.0 линейки SVEN. Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Разъем для наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...