Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127813
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х20
Вес, кг.
5
Описание товара Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL
SVEN SPS-702 - представитель 2.0 линейки SVEN. Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Разъем для наушников.
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SVEN SPS-702 - представитель 2.0 линейки SVEN. Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Разъем для наушников.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Портативная акустика Sven SPS-702 Black Leather SV-0120702BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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