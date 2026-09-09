Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255954
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дополнительно
сабвуфер, радио
Съемная решетка
нет
Комплектация
сателлиты 2 шт., сабвуфер, пульт ДУ
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
1
Входы
RCA, USB
Bluetooth
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х21
Вес, кг.
4.2
Описание товара Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB Flash и SD Card памяти. Встроенное FM-радио. Led-дисплей. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дополнительно
сабвуфер, радио
Съемная решетка
нет
Комплектация
сателлиты 2 шт., сабвуфер, пульт ДУ
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
1
Входы
RCA, USB
Bluetooth
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB Flash и SD Card памяти. Встроенное FM-радио. Led-дисплей. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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