Акустическая система Dialog AO-210 Black
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
6
Описание товара Акустическая система Dialog AO-210 Black
Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.
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Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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