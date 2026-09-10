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Акустическая система Dialog AO-210 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Dialog AO-210 Black

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Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 1
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 2
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 3
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 4
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 5
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 1
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 2
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 3
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 4
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 5
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409126
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Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
6

Описание товара Акустическая система Dialog AO-210 Black

Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.

Отзывы о товаре Акустическая система Dialog AO-210 Black




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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