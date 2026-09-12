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Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный

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Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 1
Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 2
Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 3
Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 4
Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 5
Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 6
Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
20
Блок питания
сеть
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 1
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 2
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 3
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 4
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 5
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 6
  • Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660327
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Акустическое излучение
пассивное
Высота, см
21
Выходное напряжение
220
Дополнительно
воспроизведение с карты памяти
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
нет
Назначение
компьютерная
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Чувствительность
70 дБ
Ширина, см
42
Разъем для подключения усилителю мощности
нет
Комплектация
сабвуфер, антенна, документация, кабель 2RCA-3.5 jack, пульт ДУ
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
AUX, USB Type-A
Выходы
USB Type-A
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х35
Вес, кг.
3

Описание товара Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный

Музыкальная акустика MS-304 - это то, что нужно компьютеру или ноутбуку! Эти активные проводные колонки созданы для истинных ценителей качественного звучания. Аудиосистема с сабвуфером позволит окунуться в мир мощных басов и кристально чистых высоких частот.

Отзывы о товаре Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Акустическое излучение
пассивное
Высота, см
21
Выходное напряжение
220
Дополнительно
воспроизведение с карты памяти
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
нет
Назначение
компьютерная
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Развернуть
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Чувствительность
70 дБ
Ширина, см
42
Разъем для подключения усилителю мощности
нет
Комплектация
сабвуфер, антенна, документация, кабель 2RCA-3.5 jack, пульт ДУ
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
AUX, USB Type-A
Выходы
USB Type-A
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Музыкальная акустика MS-304 - это то, что нужно компьютеру или ноутбуку! Эти активные проводные колонки созданы для истинных ценителей качественного звучания. Аудиосистема с сабвуфером позволит окунуться в мир мощных басов и кристально чистых высоких частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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