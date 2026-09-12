Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
20
Блок питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660327
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Акустическое излучение
пассивное
Высота, см
21
Выходное напряжение
220
Дополнительно
воспроизведение с карты памяти
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
нет
Назначение
компьютерная
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Чувствительность
70 дБ
Ширина, см
42
Разъем для подключения усилителю мощности
нет
Комплектация
сабвуфер, антенна, документация, кабель 2RCA-3.5 jack, пульт ДУ
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
AUX, USB Type-A
Выходы
USB Type-A
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х35
Вес, кг.
3
Описание товара Акустическая система SVEN MS-304 2.1 чёрный
Музыкальная акустика MS-304 - это то, что нужно компьютеру или ноутбуку! Эти активные проводные колонки созданы для истинных ценителей качественного звучания. Аудиосистема с сабвуфером позволит окунуться в мир мощных басов и кристально чистых высоких частот.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Акустическое излучение
пассивное
Высота, см
21
Выходное напряжение
220
Дополнительно
воспроизведение с карты памяти
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
нет
Назначение
компьютерная
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Развернуть
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Чувствительность
70 дБ
Ширина, см
42
Разъем для подключения усилителю мощности
нет
Комплектация
сабвуфер, антенна, документация, кабель 2RCA-3.5 jack, пульт ДУ
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
AUX, USB Type-A
Выходы
USB Type-A
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
сеть
Страна производитель
Китай
Музыкальная акустика MS-304 - это то, что нужно компьютеру или ноутбуку! Эти активные проводные колонки созданы для истинных ценителей качественного звучания. Аудиосистема с сабвуфером позволит окунуться в мир мощных басов и кристально чистых высоких частот.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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