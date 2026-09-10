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Корпус Deepcool Macube 110 BK черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool Macube 110 BK черный

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Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 1
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 2
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 3
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 4
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 5
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 6
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 7
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 8
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 9
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 10
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 11
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 12
Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 1
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 2
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 3
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 4
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 5
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 6
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 7
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 8
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 9
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 10
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 11
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 12
  • Корпус Deepcool Macube 110 BK черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 510 руб.  7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410518
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 431 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х30
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Deepcool Macube 110 BK черный

Корпус Deepcool — это элегантное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, этот Mini-Tower корпус сочетает в себе стиль и практичность. Он изготовлен из стали, что обеспечивает ему прочность и надежность, а боковая стенка с окном придает изысканный современный вид. В комплекте с корпусом идут два встроенных вентилятора размером 140 мм, которые способствуют эффективному охлаждению ваших компонентов. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм, что позволяет использовать его с широким спектром комплектующих для создания высокопроизводительных систем. Устройство рассчитано на установку до двух накопителей формата 2.5 дюйма и двух накопителей формата 3.5 дюйма, предоставляя достаточное пространство для хранения данных. Для расширения возможностей вашей системы предусмотрены четыре слота расширения. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и удобство кабельного менеджмента. Вес корпуса составляет 6,2 кг, что делает его устойчивым, но при этом достаточно легким для перемещения. Deepcool предлагает это стильное и рациональное решение для тех, кто ценит надежность и гибкость при сборке компактных и производительных систем.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Macube 110 BK черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 431 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool — это элегантное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, этот Mini-Tower корпус сочетает в себе стиль и практичность. Он изготовлен из стали, что обеспечивает ему прочность и надежность, а боковая стенка с окном придает изысканный современный вид. В комплекте с корпусом идут два встроенных вентилятора размером 140 мм, которые способствуют эффективному охлаждению ваших компонентов. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм, что позволяет использовать его с широким спектром комплектующих для создания высокопроизводительных систем. Устройство рассчитано на установку до двух накопителей формата 2.5 дюйма и двух накопителей формата 3.5 дюйма, предоставляя достаточное пространство для хранения данных. Для расширения возможностей вашей системы предусмотрены четыре слота расширения. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и удобство кабельного менеджмента. Вес корпуса составляет 6,2 кг, что делает его устойчивым, но при этом достаточно легким для перемещения. Deepcool предлагает это стильное и рациональное решение для тех, кто ценит надежность и гибкость при сборке компактных и производительных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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