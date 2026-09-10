Корпус Deepcool Macube 110 BK черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool Macube 110 BK черный
Корпус Deepcool — это элегантное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, этот Mini-Tower корпус сочетает в себе стиль и практичность. Он изготовлен из стали, что обеспечивает ему прочность и надежность, а боковая стенка с окном придает изысканный современный вид. В комплекте с корпусом идут два встроенных вентилятора размером 140 мм, которые способствуют эффективному охлаждению ваших компонентов. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм, что позволяет использовать его с широким спектром комплектующих для создания высокопроизводительных систем. Устройство рассчитано на установку до двух накопителей формата 2.5 дюйма и двух накопителей формата 3.5 дюйма, предоставляя достаточное пространство для хранения данных. Для расширения возможностей вашей системы предусмотрены четыре слота расширения. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и удобство кабельного менеджмента. Вес корпуса составляет 6,2 кг, что делает его устойчивым, но при этом достаточно легким для перемещения. Deepcool предлагает это стильное и рациональное решение для тех, кто ценит надежность и гибкость при сборке компактных и производительных систем.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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