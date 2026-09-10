Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT)
Представляем вам элегантные и функциональные наушники JBL, созданные для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в стильном белом цвете, станут вашим надежным спутником в течение всего дня. С Bluetooth-подключением вы сможете наслаждаться свободой движений и удобством использования, забыв о спутанных проводах. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и совершать голосовые вызовы. Высококачественный звук от JBL обеспечит вам незабываемые впечатления от музыки, подкастов или аудиокниг. Эти беспроводные наушники обеспечивают до 16 часов работы на одном заряде, что позволяет слушать любимые треки и общаться без необходимости частой подзарядки. Благодаря удобной конструкции, они надежно фиксируются в ушах, предоставляя комфорт даже при длительном ношении. Выбирая наушники JBL, вы получаете сочетание превосходного звучания, эргономичного дизайна и свободы без проводов. Наслаждайтесь каждой нотой вашей любимой музыки с надежными и стильными наушниками JBL.
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