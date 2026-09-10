Top.Mail.Ru
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 1
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 2
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 3
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 4
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 5
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 6
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 7
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 8
Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 1
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 2
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 3
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 4
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 5
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 6
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 7
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 8
  • Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 540 руб.  4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 406816
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники TUNE215BT; зарядный кабель; предупредительный талон; гарантийный талон; паспорт безопасности; краткое руководство пользователя
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
102

Описание товара Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT)

Представляем вам элегантные и функциональные наушники JBL, созданные для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в стильном белом цвете, станут вашим надежным спутником в течение всего дня. С Bluetooth-подключением вы сможете наслаждаться свободой движений и удобством использования, забыв о спутанных проводах. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и совершать голосовые вызовы. Высококачественный звук от JBL обеспечит вам незабываемые впечатления от музыки, подкастов или аудиокниг. Эти беспроводные наушники обеспечивают до 16 часов работы на одном заряде, что позволяет слушать любимые треки и общаться без необходимости частой подзарядки. Благодаря удобной конструкции, они надежно фиксируются в ушах, предоставляя комфорт даже при длительном ношении. Выбирая наушники JBL, вы получаете сочетание превосходного звучания, эргономичного дизайна и свободы без проводов. Наслаждайтесь каждой нотой вашей любимой музыки с надежными и стильными наушниками JBL.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники TUNE215BT; зарядный кабель; предупредительный талон; гарантийный талон; паспорт безопасности; краткое руководство пользователя
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
16
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам элегантные и функциональные наушники JBL, созданные для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в стильном белом цвете, станут вашим надежным спутником в течение всего дня. С Bluetooth-подключением вы сможете наслаждаться свободой движений и удобством использования, забыв о спутанных проводах. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и совершать голосовые вызовы. Высококачественный звук от JBL обеспечит вам незабываемые впечатления от музыки, подкастов или аудиокниг. Эти беспроводные наушники обеспечивают до 16 часов работы на одном заряде, что позволяет слушать любимые треки и общаться без необходимости частой подзарядки. Благодаря удобной конструкции, они надежно фиксируются в ушах, предоставляя комфорт даже при длительном ношении. Выбирая наушники JBL, вы получаете сочетание превосходного звучания, эргономичного дизайна и свободы без проводов. Наслаждайтесь каждой нотой вашей любимой музыки с надежными и стильными наушниками JBL.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 215BT белый (JBLT215BTWHT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...