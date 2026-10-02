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Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка

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Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Swordfishtrombones
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0042284246910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Swordfishtrombones
Жанр
Jazz
Трек-лист
Underground, Shore Leave, Dave The Butcher, Johnsburg, Illinois, 16 Shells From A Thirty-Ought-Six, Town With No Cheer, In The Neighborhood, Just Another Sucker On The Vine, Frank's Wild Years, Swordfishtrombone, Down, Down, Down, Soldier's Things, Gin Soaked Boy, Trouble's Braids, Rainbirds
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Island 50
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Underground, Shore Leave, Dave The Butcher, Johnsburg, Illinois, 16 Shells From A Thirty-Ought-Six, Town With No Cheer, In The Neighborhood, Just Another Sucker On The Vine, Frank's Wild Years, Swordfishtrombone, Down, Down, Down, Soldier's Things, Gin Soaked Boy, Trouble's Braids, Rainbirds

Отзывы о товаре Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0042284246910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Swordfishtrombones
Жанр
Jazz
Трек-лист
Underground, Shore Leave, Dave The Butcher, Johnsburg, Illinois, 16 Shells From A Thirty-Ought-Six, Town With No Cheer, In The Neighborhood, Just Another Sucker On The Vine, Frank's Wild Years, Swordfishtrombone, Down, Down, Down, Soldier's Things, Gin Soaked Boy, Trouble's Braids, Rainbirds
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Island 50
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Underground, Shore Leave, Dave The Butcher, Johnsburg, Illinois, 16 Shells From A Thirty-Ought-Six, Town With No Cheer, In The Neighborhood, Just Another Sucker On The Vine, Frank's Wild Years, Swordfishtrombone, Down, Down, Down, Soldier's Things, Gin Soaked Boy, Trouble's Braids, Rainbirds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Swordfishtrombones (0042284246910) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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