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Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615) виниловая пластинка

Track List

A1Johnny
A2Rocky
A3Borderline
A4Don't Believe A Word
A5Fool's Gold
B1Johnny The Fox Meets Jimmy The Weed
B2Old Flame
B3Massacre
B4Sweet Marie
B5Boogie Woogie Dance

Отзывы о товаре Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Johnny
A2Rocky
A3Borderline
A4Don't Believe A Word
A5Fool's Gold
B1Johnny The Fox Meets Jimmy The Weed
B2Old Flame
B3Massacre
B4Sweet Marie
B5Boogie Woogie Dance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thin Lizzy, Johnny The Fox (0600753535615) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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