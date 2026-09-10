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Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка

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Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка - фото 1
Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка - фото 2
Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Ringo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка - фото 1
  • Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка - фото 2
  • Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403143
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602557987812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Ringo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка

Track List

A1I'm The Greatest
A2Have You Seen My Baby
A3Photograph
A4Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)
A5You're Sixteen
B1Oh My My
B2Step Lightly
B3Six O'Clock
B4Devil Woman
B5You And Me (Babe)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Ringo Starr - Ringo (0602557987812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602557987812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Ringo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1I'm The Greatest
A2Have You Seen My Baby
A3Photograph
A4Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)
A5You're Sixteen
B1Oh My My
B2Step Lightly
B3Six O'Clock
B4Devil Woman
B5You And Me (Babe)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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