The Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402961
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Start Me Up
|A2
|Brown Sugar
|A3
|Rocks Off
|A4
|Miss You
|A5
|Tumbling Dice
|A6
|Just Your Fool
|B1
|Wild Horses
|B2
|Fool To Cry
|B3
|Angie
|B4
|Beast Of Burden
|B5
|Hot Stuff
|B6
|It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)
|C1
|Rock And A Hard Place
|C2
|Doom And Gloom
|C3
|Love Is Strong
|C4
|Mixed Emotions
|C5
|Don’t Stop
|C6
|Ride ‘Em On Down
|D1
|Bitch
|D2
|Harlem Shuffle
|D3
|Hate To See You Go
|D4
|Rough Justice
|D5
|Happy
|D6
|Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)
|D7
|One More Shot
|E1
|Respectable
|E2
|You Got Me Rocking
|E3
|Rain Fall Down
|E4
|Dancing With Mr D
|E5
|Undercover Of The Night
|E6
|Emotional Rescue
|F1
|Waiting On A Friend
|F2
|Saint Of Me
|F3
|Out Of Control
|F4
|Streets Of Love
|F5
|Out Of Tears
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Start Me Up
|A2
|Brown Sugar
|A3
|Rocks Off
|A4
|Miss You
|A5
|Tumbling Dice
|A6
|Just Your Fool
|B1
|Wild Horses
|B2
|Fool To Cry
|B3
|Angie
|B4
|Beast Of Burden
|B5
|Hot Stuff
|B6
|It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)
|C1
|Rock And A Hard Place
|C2
|Doom And Gloom
|C3
|Love Is Strong
|C4
|Mixed Emotions
|C5
|Don’t Stop
|C6
|Ride ‘Em On Down
|D1
|Bitch
|D2
|Harlem Shuffle
|D3
|Hate To See You Go
|D4
|Rough Justice
|D5
|Happy
|D6
|Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)
|D7
|One More Shot
|E1
|Respectable
|E2
|You Got Me Rocking
|E3
|Rain Fall Down
|E4
|Dancing With Mr D
|E5
|Undercover Of The Night
|E6
|Emotional Rescue
|F1
|Waiting On A Friend
|F2
|Saint Of Me
|F3
|Out Of Control
|F4
|Streets Of Love
|F5
|Out Of Tears
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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