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Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка

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Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 1
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 2
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 3
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 4
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 5
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 6
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 7
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 1
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 2
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 3
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 4
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 5
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 6
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 7
  • Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602508939709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Disc 1 2020 Stereo mix mastered at half speed by Miles Showell at Abbey Road Studios, London Dancing With Mr D, 100 Years Ago, Coming Down Again, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Angie, Disc 2 Silver Train, Hide Your Love, Winter, Can You Hear The Music, Star Star, Disc 3 Scarlet, All The Rage, Criss Cross, 100 Years Ago (Piano Demo), Dancing With Mr D (Instrumental), Disc 4 Heartbreaker (Instrumental), Hide Your Love (Alternative Mix), Dancing With Mr D (Glyn Johns 1973 Mix), Doo Doo Doo Doo
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1973 года. Особенность этого издания - 3 ранее официально не издававшиеся песни.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602508939709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Disc 1 2020 Stereo mix mastered at half speed by Miles Showell at Abbey Road Studios, London Dancing With Mr D, 100 Years Ago, Coming Down Again, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Angie, Disc 2 Silver Train, Hide Your Love, Winter, Can You Hear The Music, Star Star, Disc 3 Scarlet, All The Rage, Criss Cross, 100 Years Ago (Piano Demo), Dancing With Mr D (Instrumental), Disc 4 Heartbreaker (Instrumental), Hide Your Love (Alternative Mix), Dancing With Mr D (Glyn Johns 1973 Mix), Doo Doo Doo Doo
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание альбома 1973 года. Особенность этого издания - 3 ранее официально не издававшиеся песни.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rolling Stones - Goats Head Soup (Deluxe Ed.) (2Lp) (0602508939709) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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